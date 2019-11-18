Килограммом яблок не отделалась от двух сыновей алиментщица в Новосибирске

Два мальчика у опекунов, мать обязана выплачивать алименты, но глаза подводят швею — шить не может. И содержать детей не может. Вот, яблочек купила. Год назад. Приставы возбудили уголовное дело.

Килограмм яблок, купленный в счет долга по алиментам, не помог сибирячке избежать возбуждения в отношении нее уголовного дела

Килограмм яблок, купленный в счет долга по алиментам, не помог сибирячке избежать возбуждения в отношении нее уголовного дела.

В отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей на исполнении находится решение суда о взыскании с гражданки алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей, которые воспитываются опекунами. Мать не отказывается от своих обязательств перед детьми, но только на словах.

Имущество, расчетные счета и официальное трудоустройство у гражданки отсутствуют. Судебный пристав-исполнитель выдал неплательщице направление в центр занятости населения. Но, вот дилемма! Оказалось, что дама согласна трудоустроиться только по профессии швея, но при этом, работать швеей она сейчас не может из-за проблем со зрением.



В рамках исполнительного производства женщину привлекли к административной ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ, с наказанием в виде 40 часов обязательных работ, но данное наказание никак на нее не повлияло. Долг продолжал накапливаться и достиг почти 100 тысяч рублей. Неплательщица, в свою очередь, продолжала стоять на своем: «Пойду работать только по специальности, когда нормализуется зрение. Иначе, зачем же я тогда получала образование». По словам должницы, детям она и так помогает, в подтверждение этого женщина даже показала судебному приставу прошлогодний чек из супермаркета, где в списке покупок значился 1 килограмм яблок, якобы приобретенный ею специально для сыновей.В результате действия неплательщицы, выразившиеся в неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей послужили основанием для возбуждения в отношении нее уголовного дела по ст.157 УК РФ. Теперь несознательной матери грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

Источник: ФССП по НСО