Килограммом яблок не отделалась от двух сыновей алиментщица в Новосибирске

Килограмм яблок, купленный в счет долга по алиментам, не помог сибирячке избежать возбуждения в отношении нее уголовного дела.
В отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей на исполнении находится решение суда о взыскании с гражданки алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей, которые воспитываются опекунами. Мать не отказывается от своих обязательств перед детьми, но только на словах.
Имущество, расчетные счета и официальное трудоустройство у гражданки отсутствуют. Судебный пристав-исполнитель выдал неплательщице направление в центр занятости населения. Но, вот дилемма! Оказалось, что дама согласна трудоустроиться только по профессии швея, но при этом, работать швеей она сейчас не может из-за проблем со зрением.
В результате действия неплательщицы, выразившиеся в неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей послужили основанием для возбуждения в отношении нее уголовного дела по ст.157 УК РФ. Теперь несознательной матери грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы.
Источник: ФССП по НСО