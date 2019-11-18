Арестован пьяный водитель большегруза Howo Shacman, по чьей вине погибли 7 человек в Забайкалье

13 ноября 2019 года около 23 часов обвиняемый, управляя автомобилем Howo Shacman, из-за поломки двигателя остановился на автомобильном мосту — месте, где остановка запрещена ПДД. В него врезался микроавтобус.

В Забайкальском крае в рамках расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии с семью погибшими взят под стражу водитель одного из транспортных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю в рамках расследования дорожно-транспортного происшествия с семью погибшими, произошедшего 14 ноября 2019 года в Агинском районе Забайкальского края, обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом находящимся в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек) предъявлено мужчине 1990 года рождения.

По данным следствия, 13 ноября 2019 года около 23 часов обвиняемый, управляя автомобилем Howo Shacman, из-за поломки двигателя остановился на автомобильном мосту — месте, где остановка запрещена правилами дорожного движения. Несмотря на это, обвиняемый в течение нескольких часов не предпринял попыток эвакуировать автомобиль, стоящий в неположенном месте и не оборудовал место аварийной остановки соответствующим знаком, что в последующим повлекло совершение дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, по данным следствия, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый частично признал вину в инкриминируемом преступлении.

Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд учел доводы следствия о том, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может скрыться. Кроме того, следователи представили суду данные, что обвиняемый имеет судимость за нарушение правил дорожного движения, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 14 ноября 2019 года около 7 часов утра в Агинском районе Забайкальского края водитель микроавтобуса, двигаясь по маршруту Ясногорск-Чита, столкнулся с грузовым автомобилем Howo Shacman, стоящим на обочине, после чего микроавтобус выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем ЗИЛ. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса и шесть его пассажиров, двое получили травмы различной тяжести.

К настоящему моменту следователи СК России провели большой обьем следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершённого преступления. Допрошены несколько десятков свидетелей и очевидцев происшествия; проведены обыски и выемки, в том числе, в Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, по месту жительства водителя микроавтобуса, а также по месту регистрации фирмы, занимающейся пассажирскими перевозками, в городах Чите и Улан-Удэ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: Следком