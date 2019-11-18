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Уже не надеется найти укравшего 30 тыс. рублей из кассы магазина директор «Цветочной фантазии» Бердска

16:30 18.11.2019, Алена Романцова Фото: скрин видео Вера Зенина
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Мужчина зашел в магазин цветов в день учителя и вытащил всю дневную выручку. Украл 30 тыс. рублей, пока не видели продавцы. Заведено уголовное дело, розыск продолжается.

Уже не надеется найти укравшего 30 тыс. рублей из кассы магазина директор «Цветочной фантазии» Бердска
Из магазина «Цветочная фантазия» в день учителя мужчина забрал выручку

Не верит, что найдут вора 30 тысяч рублей хозяйка магазина «Цветочная фантазия» Вера Зенина Бердска. Вера Вячеславовна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что спустя полтора месяца результатов розыска подозреваемого нет. Напомним, 5 октября в салон зашел мужчина и пока не видели продавцы, вытащил из кассы 30 тыс. рублей. Магазин остался без всей выручки в день учителя.

— Я уже и не надеюсь, что кого-то найдут, — сказала Вера Зенина 18 ноября.

В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области уточнили «Курьер. Среда. Бердск», что новой информации нет — заведено уголовное дело, идет расследование.

— Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В случае установления лица, совершившего преступления дело будет направлено в суд, — сказала дежурный офицер 18 ноября.

Лицо мужчины попало на камеры видеонаблюдения. Если кому-то знакома внешность подозреваемого, просьба сообщить по телефону 112, 02 или звоните в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 3-00-10.

Автор видео Вера Зенина.

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