Скрабы не всегда полезны: почему стоит заменить привычное средство для отшелушивания?

Отшелушивание – важный шаг в уходе за кожей, который позволяет удалить омертвевшие клетки, чтобы лицо приобрело гладкость, сияние, а активные ингредиенты из уходовых средств лучше впитывались. Тем не менее, скрабы – не лучшая идея – так считает дерматолог из Нью-Йорка Синди Бэ (Cindy Bae).
Дерматолог Синди Бэ, которая работает в Центре лазерной и кожной хирургии в Нью-Йорке, а также преподает на факультете дерматологии Нью-Йоркского университета, рассказала, какими средствами можно заменить скрабы и почему они вредны для кожи.
Критики скрабов говорят, что физические эксфолианты (скрабы) слишком жесткие, чтобы наша кожа не могла с ними справиться, но сторонники говорят, что нет никакого вреда, если скраб мягкий.«Вы должны быть очень нежными со своей кожей, потому что, если вы используете жесткие средства, вы можете вызвать микро-повреждения, то есть небольшие парезы и раздражение на вашей коже. Если вы хотите, отшелушить кожу, вы можете использовать химические средства. Есть много различных продуктов с кислотами, которые помогают удалить омертвевшие частички и липкую пленку, чтобы вы получили хороший отшелушивание». – рассказывает дерматолог Синди Бэ.
Вы должны быть очень нежными со своей кожей, потому что, если вы используете жесткие средства, вы можете вызвать микро-повреждения, то есть небольшие парезы и раздражение на вашей коже.
Также дерматолог ответила об использовании кокосового масла как увлажнителя:
«Если это работает для вас, продолжайте использовать. Существует множество типов увлажняющих средств на масляной и водной основе. Важно использовать увлажняющее средство, который лучше всего подходит для вашего типа кожи».