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Красота / Общество

Скрабы не всегда полезны: почему стоит заменить привычное средство для отшелушивания?

16:08 18.11.2019 Фото: pxhere.com
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Вы должны быть очень нежными со своей кожей, потому что, если вы используете жесткие средства, вы можете вызвать микро-повреждения, то есть небольшие парезы и раздражение на вашей коже.

Скрабы не всегда полезны: почему стоит заменить привычное средство для отшелушивания?
Скрабы могут быть вредны для кожи

Отшелушивание – важный шаг в уходе за кожей, который позволяет удалить омертвевшие клетки, чтобы лицо приобрело гладкость, сияние, а активные ингредиенты из уходовых средств лучше впитывались. Тем не менее, скрабы – не лучшая идея – так считает дерматолог из Нью-Йорка Синди Бэ (Cindy Bae).

Дерматолог Синди Бэ, которая работает в Центре лазерной и кожной хирургии в Нью-Йорке, а также преподает на факультете дерматологии Нью-Йоркского университета, рассказала, какими средствами можно заменить скрабы и почему они вредны для кожи.

Критики скрабов говорят, что физические эксфолианты (скрабы) слишком жесткие, чтобы наша кожа не могла с ними справиться, но сторонники говорят, что нет никакого вреда, если скраб мягкий.

«Вы должны быть очень нежными со своей кожей, потому что, если вы используете жесткие средства, вы можете вызвать микро-повреждения, то есть небольшие парезы и раздражение на вашей коже. Если вы хотите, отшелушить кожу, вы можете использовать химические средства. Есть много различных продуктов с кислотами, которые помогают удалить омертвевшие частички и липкую пленку, чтобы вы получили хороший отшелушивание». – рассказывает дерматолог Синди Бэ.

Вы должны быть очень нежными со своей кожей, потому что, если вы используете жесткие средства, вы можете вызвать микро-повреждения, то есть небольшие парезы и раздражение на вашей коже.
Также дерматолог ответила об использовании кокосового масла как увлажнителя:

«Если это работает для вас, продолжайте использовать. Существует множество типов увлажняющих средств на масляной и водной основе. Важно использовать увлажняющее средство, который лучше всего подходит для вашего типа кожи».
Источник: МедикФорум
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