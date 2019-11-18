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Недвижимость / Общество

Чаще всего подделывают доверенность при заключении сделок с недвижимостью

16:35 18.11.2019 Фото: pxhere.com
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В крупных городах России доля поддельных доверенностей от общего числа составляет от 55% до 65%.

Чаще всего подделывают доверенность при заключении сделок с недвижимостью
Доверенность- главный документ, который подделывают при оформлении сделок с недвижимостью

В Федеральной нотариальной палате уточнили, что риски сводит к нулю нотариальная форма совершения сделки с недвижимостью, поскольку «нотариус несет полную имущественную ответственность за свои возможные ошибки».

Доверенности на недвижимость входят в перечень наиболее часто подделываемых документов при заключении в России сделок с недвижимостью. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

«Большая часть схем, направленных на незаконное присвоение себе чужой недвижимости с помощью поддельных бумаг, сводится к фальсификации доверенности, якобы выданной собственником, либо к изменению отдельных нюансов в содержании реально выданного документа (к примеру, подменяют предмет реально удостоверенной доверенности, удлиняют срок действия документа или расширяют круг полномочий поверенного)», — говорится в сообщении.

В ФНП уточнили, что риски сводит к нулю нотариальная форма совершения сделки с недвижимостью. Именно в этом случае гарантируется законность, юридическая чистота сделки и максимальная защита права собственности, поскольку «нотариус несет полную имущественную ответственность за свои возможные ошибки».

«Действительно, при подготовке к сделкам с недвижимостью особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Следует обратиться к нотариусу за проверкой подлинности доверенности. Бывает, что даже честный посредник только после такой проверки узнает, что доверенность потеряла силу», — рассказали ТАСС в Кадастровой палате.

Как в свою очередь указывают в нотариальной палате, Единая информационная система нотариата, куда заносятся сведения обо всех совершаемых нотариальных действиях, помогает моментально выявить поддельный документ — нотариус имеет такие возможности с помощью цифровых сервисов. «Именно поэтому мошенники стремятся обойти нотариальную форму сделок», — заключают в ФНП. По данным палаты, в целом в крупных городах России доля поддельных доверенностей от общего числа составляет от 55% до 65%.

Источник: ТАСС

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