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Недвижимость / Общество

Будет ли вводиться невозвратный тариф в отелях?

16:45 18.11.2019 Фото: pxhere.com
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Предложение ввести невозвратный тариф в большей степени направлено на регулирование отношений в гостиничном бизнесе в целом, нежели на разрешение ситуаций, когда гостиница вынуждена возвращать средства не заехавшему клиенту.

Будет ли вводиться невозвратный тариф в отелях?

«Опора России» предложила закрепить в нормативных документах понятие «невозвратный тариф» для гостиничного бизнеса

Предложение ввести невозвратный тариф в большей степени направлено на регулирование отношений в гостиничном бизнесе в целом, нежели на разрешение ситуаций, когда гостиница вынуждена возвращать средства не заехавшему клиенту, считают в Федерации рестораторов и отельеров.

 Законодательное закрепление права российских гостиниц предлагать невозвратный тариф позволит клиентам получать сервис того же качества по меньшим ценам. Такое мнение в пятницу высказал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, комментируя соответствующее предложение «Опоры России».

«Потребитель получит при том же качестве снижение цены. У вас же невозвратный тариф на самолете не приводит к ухудшению обслуживания, почему должен привести тут», — сказал он. По его мнению, реализация этой инициативы не повлияет и на спрос.

Кроме того, Бухаров не исключил, что потребителям были бы выгодны другие варианты гибких тарифов, например отказ от некоторых предоставляемых гостиницей услуг ради сокращения издержек.

По словам собеседника агентства, предложение ввести невозвратный тариф в большей степени направлено на регулирование отношений в гостиничном бизнесе в целом, нежели на разрешение ситуаций, когда гостиница вынуждена возвращать средства не заехавшему клиенту. «Если кто-то обращается за возвратом, то ему возвращают. В основном это цифра не очень большая. Это в большей степени, по моему разумению, все-таки момент, связанный с тем, чтобы упорядочить реально взаимоотношения «гость и гостиница», — сказал Бухаров.

Предложение о невозвратных тарифах

«Опора России» предложила закрепить в нормативных документах понятие «невозвратный тариф» для гостиничного бизнеса по аналогии с авиационными и железнодорожными перевозками. Копия письма с перечнем инициатив, сформулированных организацией для включения в план «Трансформация делового климата» (разрабатывается Минэкономразвития). Авторы указывают, что благодаря таким тарифам можно будет привлечь больше туристов, также они позволят отельерам обеспечить необходимый минимум доходов для рентабельного ведения бизнеса и возможность планировать загрузку гостиниц.

В организации при этом отмечают, что для невозвратных тарифов необходимо будет определить условия, при которых плата не будет возвращаться как при отказе от заселения, так и при досрочном выезде. Также это потребует внесения изменений в федеральные законы.

На данный момент невозвратные тарифы для гостиниц противоречат положениям Гражданского кодекса РФ и закону «О защите прав потребителей», сообщили в Роспотребнадзоре. «Официальный запрос от объединения предпринимателей «Опора России» в Федеральную службу в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не поступал», — добавили в ведомстве.

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