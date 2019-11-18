Лютые холода несет антициклон из Сибири в европейскую часть России

Стоит отметить, что такая синоптическая и погодная ситуация совсем нехарактерна для ноября. Гораздо чаще ее можно наблюдать зимой, в январе-феврале, когда на Европейскую Россию также начинает распространяться влияние Сибирского антициклона

Период аномально тёплой погоды в Европейской России завершается. В скором времени она сменится морозной, когда придет воздух из Сибири…

Практически весь ноябрь температура на большей части Европейской России держалась выше нормы. Однако равновесие в природе соблюдается неукоснительно, и поэтому уже к середине этой недели температурный режим начнет резко меняться. Сформировавшийся на севере Сибири в арктическом воздухе антициклон будет постепенно усиливаться, а уходящий к востоку циклон перестанет препятствовать процессу его слияния с антициклоном над Европейской территорией России. В результате уже к середине недели на Европейскую Россию из-за Урала начнет поступать морозный воздух по южной периферии антициклона.

Данное похолодание затронет огромную территорию: от Урала и Нижнего Поволжья до Центральной России. Наибольшее отклонение температуры от нормы как раз ожидается на Южном Урале, в Южном федеральном округе и в Северном Казахстане, куда волна холода придет уже в ближайшие сутки. В этих регионах температура опустится на 6-10° ниже климатической нормы.

В Центральную Россию волна холода подберётся в середине недели. Ближайшие два дня теплая погода сохранится, температурный фон будет на 3-6° выше климатической нормы. Однако уже в среду вечером температура начнет резко понижаться. За ночь с 20 на 21 ноября температура понизится на 6-8°. Все термометры к утру 21 ноября будут показывать устойчивый минус. А поскольку дело происходит в антициклоне, столь резкая смена воздушной массы произойдет без выпадения осадков. Лишь в некоторых районах существует вероятность формирования тумана, слабых моросящих осадков, основная опасность которых состоит в образовании тончайшего слоя льда на всех поверхностях, которые успели остыть ниже 0°, в том числе и на дорогах.

Стоит отметить, что такая синоптическая и погодная ситуация совсем нехарактерна для ноября. Гораздо чаще ее можно наблюдать зимой, в январе-феврале, когда на Европейскую Россию также начинает распространяться влияние Сибирского антициклона.

19 ноября в Новосибирской области ночью ожидается снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -13, -15 С. На дорогах гололедица. 20 и 21 ноября до -24.

Источник: Гидрометцентр