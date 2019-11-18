10 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Помидоры, хлеб, шоколад и еще целый ряд продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике.

Продукты, которые не нужно хранить в холодильнике

1. Растительные масла. Оливковое, подсолнечное, горчичное, кокосовое и другие масла немолочного происхождения подвергать снижению температур не нужно. Даже если вы пользуетесь маслом совсем чуть-чуть и планируете растянуть его использование на долгий срок. Во-первых, от прогоркания холод не спасёт. Во-вторых, хранящееся в холодильнике масло становится мутным и вкус его меняется.

2. Мёд. При низкой температуре мёд кристаллизуется. Рядом с пахнущими продуктами тут же впитывает их запах. Холод не нужен мёду: натуральный продукт пчёл — сам по себе консервант, поэтому он может храниться вне холодильника неограниченное время. Если мёд покрывается плесенью, значит, вы купили подделку.

3. Специи. Нет смысла помещать их в холодильник: во-первых, специи не портятся и без него. Во-вторых, при пониженной температуре они быстро теряют вкус и аромат.

4. Кофе. Считается, что для сохранения аромата его надо держать в прохладном тёмном месте. Но не в холодильнике: там зёрна быстро потеряют вкус.

5. Кукурузные хлопья для завтрака. После холодильника они уже не будут такими хрустящими. Плюс впитают все запахи лежащих рядом продуктов.

6. Базилик. В холодильнике он моментально завянет. Лучше поставить его в стакан с водой, как букет.

7. Недозревшие плоды — манго, авокадо, персики, абрикосы, сливы и т. д. В холоде они ещё долго не дозреют, а могут и сразу начать вянуть. В холодильнике храните только спелые фрукты.

Важно! Перед тем как положить плоды в холодильник, их нельзя мыть: смывая защитный слой с поверхности, вы делаете фрукт быстропортящимся.

8. Шоколад. На плитке в холодильнике очень быстро появится белый кристаллизированный налёт. А в герметичной упаковке на шоколадке может развиться плесень.

9. Помидоры. В холодильнике они становятся мягкими и безвкусными. Лучше завернуть их у бумагу поштучно и держать в ящике под окном.

10. Картофель. Лучше сложить в картонную или деревянную коробку и оставить в темноте с доступом воздуха. В холодильнике клубни быстрее зеленеют и прорастают. Хуже может быть только хранение в полиэтиленовом пакете — картофель быстро портится.

Источник: АиФ