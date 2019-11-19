15 продуктов продлевают вашу жизнь

15 лучших продуктов для долгой и здоровой жизни по мнению ученых из США

Эти продукты специалисты из США рекомендуют включать в ежедневный рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни и защитить здоровье.

Бобовые. Фасоль, горох, чечевица, арахис и нут являются великолепными источниками клетчатки и растительного белка, которые стабилизируют уровень сахара в крови и оздоровляют кишечную микрофлору. Здоровый кишечный микробиом, в свою очередь, помогает регулировать воспаление, понижать уровень липидов в крови и регулировать иммунную функцию. По словам диетолога Сюзанны Диксон, в рацион еженедельно нужно включать не менее пяти порций бобовых.

Яйца. В то время как яйца имеют высокое содержание холестерина, многие исследования показывают, что они не влияют на общий уровень холестерина в крови. Согласно данным метаанализа, опубликованным в Журнале Американского колледжа питания, у людей с высоким потреблением яиц (около семи в неделю) риск инсульта был на 12 процентов ниже по сравнению с теми, у кого было низкое потребление яиц (менее двух в неделю).

Зелень. Зеленые листовые овощи наполнены фолатом , который жизненно важен для роста клеток и образования красных кровяных клеток. Кроме того, они обеспечивают организм каротиноидами, которые повышают в организме уровень антиоксидантов, защищающих от распада ДНК или разрушения клеток. Один из важнейших каротиноидов -фолиевая кислота.

Крестоцветные овощи. Капуста во всех ее видах и редис поддерживают естественные процессы детоксикации организма. Крестоцветные овощи особенно полезны для женщин, так как они помогают поддерживать уровень эстрогена в здоровом состоянии и предотвращают связанные с гормонами раковые заболевания, такие как рак молочной железы, яичников, эндометрия. Женщинам рекомендуется употреблять по меньшей мере пять порций крестоцветных овощей каждую неделю.

Оливковое масло первого отжима. Доказано, что оно помогает уменьшить воспаление, снизить кровяное давление и улучшить чувствительность к инсулину.

Жирная рыба. Диетолог Сьюзен Шенк отмечает, что употребление жирной рыбы чрезвычайно полезно для здоровой деятельности мозга. Содержащиеся в них омега-3 жирные кислоты и DHA (докозагексаеновая кислота) питают клетки мозга, предотвращают потерю памяти и депрессию.

Ферментированные продукты. Рацион, богатый кисломолочными продуктами, обеспечивает кишечник полезными бактериями. Это особенно важно с возрастом, поскольку кишечный микробиом со временем утрачивает свое бактериальное разнообразие, столь нужное для общего здоровья. В идеале необходимо употреблять хотя бы одну порцию ферментированной пищи в день.

Луковые. Лук, чеснок, лук-порей, лук-шалот содержат серу которая содействует процессу детоксикации организма.

Кофе. Многие исследования связывают потребление кофе со сниженным риском развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, заболеваний печени, а также диабета. Но специалисты рекомендуют тщательно контролировать добавляемые в кофе сахар, молоко и сливки.

Чай. Диетолог Сюзанна Диксон констатирует, что потребление черного чая связано с улучшением плотности костей у пожилых женщин, а зеленый чай в свою очередь снижает риск возникновения рака молочной железы и других видов рака. Она рекомендует выпивать по две-три чашки чая в день.

Сливы и чернослив. Эти фрукты содержат мощные антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами – молекулами, ведущими к быстрому разложению клеток организма и ускоренному старению.

Авокадо. Этот фрукт содержит большое количество калия — даже больше, чем банан. Калий помогает снизить кровяное давление, уравновешивая негативные последствия соли в ежедневном рационе.

Какао. Какао и темный шоколад являются хорошим источником магния, который поддерживает здоровье иммунной системы и помогает усваиваться железу.

Куркума. Ее употребление обеспечивает множество преимуществ для здоровья, включая профилактику болезней сердца, болезни Альцгеймера и рака, а также предотвращение депрессии и артрита. Мощные противовоспалительные свойства специи обеспечивает ее активный ингредиент куркумин.

Овес. Цельная овсяная крупа идеальна для понижения уровня сахара и холестерина в крови. Таким образом овес защищает от развития диабета и болезней сердца.

Грибы. Этот продукт — прекрасный источник многих питательных веществ, особенно витамина D, который помогает поддерживать здоровье костей и важен для состояния иммунитета. Последние данные говорят о том, что грибы защищают мозг от возрастных нарушений.

Источник: МедикФорум