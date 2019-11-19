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Audi Q7 и Mercedes-Benz попали в топ-5 самых ожидаемых кроссоверов в России

12:15 19.11.2019 Фото: с сайта avtonovostidnya.ru
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В скором будущем нас ждет много интересных новинок – особенно, в сегменте SUV.

Audi Q7 и Mercedes Benz попали в топ 5 самых ожидаемых кроссоверов в России
В рейтинге самых дорогих автомобилей Бердска 10 машин

Судя по новостям за последнее время, в скором будущем нас ждет много интересных новинок – особенно, в сегменте SUV. Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.

Geely SX11

Audi Q7 и Mercedes Benz попали в топ 5 самых ожидаемых кроссоверов в России

Geely SX11. Фото Geely

Первое место занял китайский кроссовер Geely SX11. Презентация автомобиля прошла 10 октября 2019 года на белорусском заводе «БелДжи», а крупноузловая сборка начнется там в первом квартале 2020 года. Скорее всего, модель уже отправилась на сертификацию, а, значит, примерно через полгода она уже появится в России. О ценах пока говорить рано, но, как предполагают коллеги из Белоруссии, SX11 будет стоить около 20 тысяч долларов (1,3 млн рублей по текущему курсу).

Skoda Karoq

Audi Q7 и Mercedes Benz попали в топ 5 самых ожидаемых кроссоверов в России

Skoda Karoq. Фото Skoda

Вторым стал компактный кроссовер Skoda Karoq, который, по словам главы российского офиса «Шкоды» Яна Прохазки, появится в России в феврале-марте будущего года. Официальная премьера Karoq для нашего рынка состоится уже в декабре, а выпускать модель будут рядом с «Кодиаком» — на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Ожидается, что стоимость новинки составит от 1,2 до 1,5 млн рублей в зависимости от комплектации.

Audi Q7

Audi Q7 и Mercedes Benz попали в топ 5 самых ожидаемых кроссоверов в России

Audi Q7. Фото Audi

На третьей строчке оказался немецкий премиальный кроссовер Audi Q7, рестайлинговая версия которого, как стало известно летом, доберется до России в первом квартале 2020 года. Ожидается, что моторную гамму «Ку-седьмого» сократят до одного 3,0-литрового дизельного двигателя V8 мощностью 249 л.с., который по-прежнему будет агрегатирован с восьмиступенчатым «роботом» и полным приводом.

GAS GS8

Audi Q7 и Mercedes Benz попали в топ 5 самых ожидаемых кроссоверов в России

GAC GS8. Фото GAC

Растущая популярность «китайцев» на российском авторынке, весьма вероятно, говорит о том, что полноразмерный внедорожник GAS GS8 россияне могут ждать не меньше, чем те же Skoda Karoq или Audi Q7. Новинку предложат у нас с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 190 л.с., агрегатированным с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, а также передним или полным приводом. Официальная премьера и старт продаж GAS GS8 в России состоятся 9 декабря 2019 года.

Mercedes-Benz GLB

Audi Q7 и Mercedes Benz попали в топ 5 самых ожидаемых кроссоверов в России

Mercedes-Benz GLB. Фото Mercedes-Benz

Замкнул «пятерку» новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB, представленный два месяца назад на международном автосалоне во Франкфурте. Паркетник, в основу которого легла компактная платформа от хэтчбека A-Class, может добраться до России весной 2020 года. О ценах и моторной гамме GLB для России информации пока нет, но ожидается, что компакт-кросс оценят минимум в 2,7 млн рублей.

Отметим, что представленный рейтинг основан на личном мнении его авторов. А какие кроссоверы и внедорожники ждете в России вы?

Источник: avtonovostidnya.ru

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