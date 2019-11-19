Audi Q7 и Mercedes-Benz попали в топ-5 самых ожидаемых кроссоверов в России

В рейтинге самых дорогих автомобилей Бердска 10 машин

Судя по новостям за последнее время, в скором будущем нас ждет много интересных новинок – особенно, в сегменте SUV. Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.

Geely SX11

Geely SX11. Фото Geely

Первое место занял китайский кроссовер Geely SX11. Презентация автомобиля прошла 10 октября 2019 года на белорусском заводе «БелДжи», а крупноузловая сборка начнется там в первом квартале 2020 года. Скорее всего, модель уже отправилась на сертификацию, а, значит, примерно через полгода она уже появится в России. О ценах пока говорить рано, но, как предполагают коллеги из Белоруссии, SX11 будет стоить около 20 тысяч долларов (1,3 млн рублей по текущему курсу).

Skoda Karoq

Skoda Karoq. Фото Skoda

Вторым стал компактный кроссовер Skoda Karoq, который, по словам главы российского офиса «Шкоды» Яна Прохазки, появится в России в феврале-марте будущего года. Официальная премьера Karoq для нашего рынка состоится уже в декабре, а выпускать модель будут рядом с «Кодиаком» — на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Ожидается, что стоимость новинки составит от 1,2 до 1,5 млн рублей в зависимости от комплектации.

Audi Q7

Audi Q7. Фото Audi

На третьей строчке оказался немецкий премиальный кроссовер Audi Q7, рестайлинговая версия которого, как стало известно летом, доберется до России в первом квартале 2020 года. Ожидается, что моторную гамму «Ку-седьмого» сократят до одного 3,0-литрового дизельного двигателя V8 мощностью 249 л.с., который по-прежнему будет агрегатирован с восьмиступенчатым «роботом» и полным приводом.

GAS GS8

GAC GS8. Фото GAC

Растущая популярность «китайцев» на российском авторынке, весьма вероятно, говорит о том, что полноразмерный внедорожник GAS GS8 россияне могут ждать не меньше, чем те же Skoda Karoq или Audi Q7. Новинку предложат у нас с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 190 л.с., агрегатированным с шестиступенчатым «автоматом» Aisin, а также передним или полным приводом. Официальная премьера и старт продаж GAS GS8 в России состоятся 9 декабря 2019 года.

Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB. Фото Mercedes-Benz

Замкнул «пятерку» новый семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB, представленный два месяца назад на международном автосалоне во Франкфурте. Паркетник, в основу которого легла компактная платформа от хэтчбека A-Class, может добраться до России весной 2020 года. О ценах и моторной гамме GLB для России информации пока нет, но ожидается, что компакт-кросс оценят минимум в 2,7 млн рублей.

Отметим, что представленный рейтинг основан на личном мнении его авторов. А какие кроссоверы и внедорожники ждете в России вы?

Источник: avtonovostidnya.ru