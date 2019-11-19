Вытащили из ванной старушку спасатели в Бердске

Пенсионерка упала и не смогла подняться. Повезло, что в кармане был сотовый и она позвонила родственнице, которая вызвала спасателей.

Бердские спасатели получают немало вызовов на деблокировку дверей в квартиры, где людям угрожает опасность

В сложной ситуации оказалась запертая в своей квартире старушка в Бердске. В воскресенье, 17 ноября, 80-летняя пенсионерка упала в ванной комнате и не смогла подняться. На счастье бердчанки в кармане у нее был сотовый телефон. Она позвонила своей родственнице. Но на этом проблемы не закончились. Ключ от квартиры был только у хозяйки. Родственница в свою очередь позвонила в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске, и попросила деблокировать дверь в квартиру пенсионерки.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Вошли в квартиру и обнаружили пенсионерку лежащей на полу в ванной, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Перенесли ее на кровать и передали сотрудникам скорой помощи.

Днем раньше, 16 ноября, спасатели выезжали на помощь 85-летней бердчанке. Позвонила соседка и сообщила, что не может дозвониться и достучаться до нее довольно длительное время. Она была уверена, что старушка находится в квартире и очень переживала, что с ней могло что-то случиться.

Прибывшие на место спасатели деблокировали дверь и вошли в квартиру. Бабушку они нашли на полу в комнате. Та рассказала, что упала, а самостоятельно подняться не смогла. Далее пенсионеркой занялись медработники.