19.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Вытащили из ванной старушку спасатели в Бердске

11:39 19.11.2019, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Пенсионерка упала и не смогла подняться. Повезло, что в кармане был сотовый и она позвонила родственнице, которая вызвала спасателей.

Вытащили из ванной старушку спасатели в Бердске
Бердские спасатели получают немало вызовов на деблокировку дверей в квартиры, где людям угрожает опасность

В сложной ситуации оказалась запертая в своей квартире старушка в Бердске. В воскресенье, 17 ноября, 80-летняя пенсионерка упала в ванной комнате и не смогла подняться. На счастье бердчанки в кармане у нее был сотовый телефон. Она позвонила своей родственнице. Но на этом проблемы не закончились. Ключ от квартиры был только у хозяйки. Родственница в свою очередь позвонила в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске, и попросила деблокировать дверь в квартиру пенсионерки.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Вошли в квартиру и обнаружили пенсионерку лежащей на полу в ванной, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин. Перенесли ее на кровать и передали сотрудникам скорой помощи.

Днем раньше, 16 ноября, спасатели выезжали на помощь 85-летней бердчанке. Позвонила соседка и сообщила, что не может дозвониться и достучаться до нее довольно длительное время. Она была уверена, что старушка находится в квартире и очень переживала, что с ней могло что-то случиться.

Прибывшие на место спасатели деблокировали дверь и вошли в квартиру. Бабушку они нашли на полу в комнате. Та рассказала, что упала, а самостоятельно подняться не смогла. Далее пенсионеркой занялись медработники.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам помогали спасатели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умную долину" с застекленными улицами хотят создать в "Наукополисе" Новосибирской области
14:04 19-11-2019
Умную долину
Как обогреть дом и не устроить пожар из-за печи в Новосибирской области
14:00 19-11-2019
Как обогреть дом и не устроить пожар из-за печи в Новосибирской области
Туристы дикари: Заваленный мусором самолет попал на видео
13:45 19-11-2019
Туристы дикари: Заваленный мусором самолет попал на видео
БердскВ критическом состоянии лежит в реанимации супруга погибшего в ДТП водителя Mazda RX-8 в Бердске
13:33 19-11-2019
В критическом состоянии лежит в реанимации супруга погибшего в ДТП водителя Mazda RX-8 в Бердске
БердскВ несколько раз подорожает медкомиссия для водителей с 22 ноября в Бердске
13:30 19-11-2019
В несколько раз подорожает медкомиссия для водителей с 22 ноября в Бердске
За 24 часа собрали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения россияне 1
13:15 19-11-2019
За 24 часа собрали €1 млн на восстановление Венеции после наводнения россияне
БердскПохоронят погибшего в ДТП с фурой водителя спорткара Mazda RX-8 в Бердске 19 ноября 1
13:06 19-11-2019
Похоронят погибшего в ДТП с фурой водителя спорткара Mazda RX-8 в Бердске 19 ноября
Использовал схему подавления иммунитета на детях без одобрения Минздрава уволенный врач-трансплантолог в центре здоровья детей
13:00 19-11-2019
Использовал схему подавления иммунитета на детях без одобрения Минздрава уволенный врач-трансплантолог в центре здоровья детей
«Ростелеком» представил бизнесу Новосибирска передовые решения по информационной безопасности
12:56 19-11-2019
«Ростелеком» представил бизнесу Новосибирска передовые решения по информационной безопасности
Как обжаловать постановление ГИБДД?
12:51 19-11-2019
Как обжаловать постановление ГИБДД?