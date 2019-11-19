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Без горяченькой останутся чиновники в мэрии и жители улиц К.Маркса, Ленина, Герцена в Бердске

17:00 19.11.2019 Фото: pixabay.com
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В домах по ул.Ленина, 90,92,96, ул.Герцена, 10,ул.Карла Маркса, 45,44,47, отдел культуры и администрация Бердска) с 8.30 25 ноября до 16.00 29 ноября, к сожалению, отключат горячую воду.

Без горяченькой останутся чиновники в мэрии и жители улиц К.Маркса, Ленина, Герцена в Бердске
Воду отключат

В связи с проведением внеплановой чистки водоподогревателей на ЦТП-26Б , будет произведено снижение параметров горячей воды у потребителей по адресам: (ул.Ленина, 90,92,96,ул.Герцена, 10,ул.Карла Маркса, 45,44,47, Отдел культуры и Администрация г.Бердска) с 8:30ч. 25.11.2019 года, ориентировочно до 16:00ч. 29.11.2019 года.

Источник: mupkbu.ru

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