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Очень хотел домой: Похитил и сдал в ломбард два перфоратора и две шлифовальные машинки житель Бердска в Перми

17:30 19.11.2019 Фото: утурфо.мвд.рф
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Проверка показала, что незадолго до кражи, мужчине, за распитие алкогольных напитков в пути следования, было отказано в проезде в поезде и некоторое время он находился на железнодорожном вокзале Перми.

Очень хотел домой: Похитил и сдал в ломбард два перфоратора и две шлифовальные машинки житель Бердска в Перми
Сотрудниками транспортной полиции Перми задержан похититель дорогостоящих строительных инструментов

В Пермский линейный отдел МВД России на транспорте с заявлением о краже обратился руководитель строительной компании, которая осуществляет ремонтные работы в здании вокзала станции Пермь-2.

Мужчина сообщил, что ранним утром 16 ноября из подсобного помещения, расположенного на первом этаже вокзала, пропало дорогостоящее строительное оборудование работников – два перфоратора и две шлифовальные машинки.

Составив фоторобот предполагаемого похитителя и опросив очевидцев, сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался житель города Бердска Новосибирской области, 1987 года рождения. Проверка показала, что незадолго до кражи, мужчине, за распитие алкогольных напитков в пути следования, было отказано в проезде в поезде и некоторое время он находился на железнодорожном вокзале Перми.

Очень хотел домой: Похитил и сдал в ломбард два перфоратора и две шлифовальные машинки житель Бердска в Перми

Сотрудниками транспортной полиции Перми задержан похититель дорогостоящих строительных инструментов

Воспользовавшись моментом, когда в здании вокзала было безлюдно, мужчина взломал дверные замки и проник в служебное помещение, откуда похитил дорогостоящие инструменты. Совершив кражу, сдал похищенное в ломбард. В настоящее время похищенный инструмент изъят и возвращен владельцу.

В отношении задержанного следственным отделением Пермского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

Ольга Аксенова, пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте

Источник: утурфо.мвд.рф

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