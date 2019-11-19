«Копаться» в кредитных историях россиян разрешили приставам в России

Мера, якобы, поможет им контролировать взыскание долгов коллекторами

Минюст намерен расширить возможности приставов при получении информации о должниках, например, дополнительных данных из бюро кредитных историй. Это должно защитить граждан от злоупотреблений коллекторов.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, следует из проекта поправок в закон «О кредитных историях», подготовленных Минюстом совместно с ФССП. Приставов предлагается включить в число тех, кто имеет право получать дополнительные закрытые отчеты из бюро кредитных историй (БКИ) по запросу. Сейчас это могут делать сами заемщики, ЦБ, нотариусы, следователи или суды.

Что нового смогут узнать приставы

Сейчас закон «О кредитных историях» разрешает БКИ передавать приставам титульную и основную части кредитного отчета. Там содержатся данные о самом гражданине, сумме и виде задолженности, сроках ее погашения, проведенных платежах, наличии залогов. В законе нет формулировок, на каком основании сотрудник ФССП может запросить в БКИ кредитный отчет. Поправки Минюста предполагают, что пристав сможет это сделать, чтобы проверить, не нарушались ли правила взыскания долга. Эта оговорка необходима, чтобы запросы в БКИ направлялись только по фактам проверок, пояснил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Согласно поправкам, проверяющим станет доступна дополнительная часть кредитной истории. В ней указывается, кто направлял данные о долге в БКИ и кто получил право требовать его выплаты. Приставы получат полную информацию о заимодавцах и покупателях просроченной задолженности, пояснил РБК представитель Минюста.

Зачем приставам больше информации из БКИ

В 2019 году россияне стали чаще жаловаться в ЦБ на то, что коллекторы завышают суммы их долгов, сообщала на конференции НАПКА заместитель начальника управления поведенческого надзора службы по защите прав потребителей Банка России Ольга Шеховцова.

Заемщики жаловались на требования вернуть долг, и «сумма этого долга была значительно больше, чем требования закона, который определяет ограничения», говорила Шеховцова. Сейчас для микрофинансовых организаций процентная ставка ограничена 1% в день, но «были случаи, когда после совершения цессии взыскатели требовали сумму значительно большую, чем позволяет ограничение», отметила она. Случаи были не единичными, и ЦБ направил письмо об этом в ФССП.

«Нам известны случаи, когда, покупая «плохой» долг у кредитора, взыскатель добавляет к сумме долга дополнительные штрафы и пени, назначает дополнительные проценты за просрочку», — рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Доступ приставов к полной кредитной истории гражданина позволит устранить такое, считает она.

Эффект для рынка и для должников

Информация из кредитной истории действительно позволит приставам подтвердить или опровергнуть информацию о накручивании процентов со стороны взыскателей, отметил гендиректор коллекторского агентства «ЭОС» Антон Дмитраков. Он, однако, не считает проблему массовой: «Рост подобных обращений мы фиксируем, но их динамика невысока. В частности, в нашей компании доля оспариваний не превышает 2% от общего количества обращений в месяц».

Случаи завышения задолженности единичны, утверждает гендиректор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель. Это либо технические ошибки, либо действия «черных» коллекторов, которые не числятся в государственном реестре, продолжил эксперт. По словам Михмеля, профессиональным взыскателям бояться нечего: «У крупных агентств таких проколов не бывает».

Уже сейчас приставы хотели бы получать весь кредитный отчет на должника, но не могут сделать этого прямо по закону, сказал представитель БКИ «Эквифакс». В этом случае сотрудники ФССП апеллируют к административному кодексу, пояснил он: «Возникает неопределенность: с точки зрения КоАП бюро обязано предоставить все, что запрашивает пристав, а с точки зрения закона о кредитных историях — только две части. Любое уточнение закона о кредитных историях в этой части является полезным для рынка в целом».

Вопрос не в том, нужны ли эти данные ФССП, а как служба будет их использовать, отметил Мехтиев: «Вопрос не во власти, а в злоупотреблении ею, поэтому, прежде чем давать такое право, надо установить четкий механизм, когда такой запрос от надзора может быть сделан».

Позиция Минюста

В пояснительной записке к проекту говорится, что расширение полномочий судебных приставов необходимо для контроля за исполнением профильного закона о взыскании (230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). При этом у приставов есть трудности при доступе к информации, которая нужна для доказательства правонарушений со стороны взыскателей. Например, для привлечения участников рынка по статье 14.57 КоАП, которая предусматривает для взыскателей-юрлиц штрафы на сумму до 2 млн руб. или временный запрет на работу.

Даже если приставы получат дополнительные данные о коллекторах из кредитных историй должников, это не гарантирует защиту граждан, считает Лазарева. По ее словам, сотрудники ФССП уже не справляются с объемом работы по исполнительным производствам. «Если приставам откроют доступ в БКИ и обяжут оценивать сумму взыскиваемых долгов, то в перспективе мы рискуем столкнуться с коллапсом взыскания», — резюмировала Лазарева.

Что еще хотят запрашивать приставы ради защиты должников

Проект Минюста также включает поправки в закон «О связи». Приставам хотят открыть доступ к данным операторов — например, к информации о фактах передачи сообщений и совершения звонков. Это необходимо для контроля над тем, не нарушают ли взыскатели допустимую частоту взаимодействия с должниками. Приставы и сейчас могут требовать у операторов данные о звонках должникам, но часто получают отказы, говорится в пояснительной записке к проекту.

У приставов нет сложностей с доступом к данным сотовых операторов, утверждает Михмель. По его словам, изменения лишь позволят ускорить процесс получения информации.

Приставам нужно как можно больше сведений о звонках коллекторов гражданам, уверена Лазарева. «Важна информация не только о частоте звонков, но и об их продолжительности. К сожалению, многие взыскатели практикуют и сейчас автодозвон со сбрасыванием вызова до ответа абонента. Такое поведение взыскателя пока законом не регламентируется и взаимодействием не считается. Вместе с тем такой механизм давления потенциально опасен не только для самого должника, но и для его окружения», — отметила она.

Источник: РБК