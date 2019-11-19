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214,5 млн рублей за 4 дня проката собрал фильм «Ford против Ferrari»

16:51 19.11.2019 Фото: maxpixel.net
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Американский фильм режиссера Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari» занял первое место в рейтинге по кассовым сборам, а какие фильмы вошли в тройку лучших еще, узнаем в статье.

214,5 млн рублей за 4 дня проката собрал фильм Ford против Ferrari

Первое место в рейтинге проката за неделю занял фильм «Ford против Ferrari»

Фильм «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Об этом свидетельствуют предварительные данные за период с 14 по 17 ноября

Американский фильм режиссера Джеймса Мэнголда в жанре биографической драмы вышел в российский прокат 14 ноября. Картина основана на книге американского писателя и журналиста Бэйма «Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане». Главные роли в фильме сыграли Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Джон Бернтал, Джош Лукас, Ноа Джуп и другие актеры.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял американский приключенческий боевик «Ангелы Чарли» (Charlie’s Angels) режиссера Элизабет Бэнкс, собравший 70,5 млн рублей и вышедший в российский прокат 14 ноября. Картина является продолжением одноименного телесериала и третьим полнометражным фильмом медиафраншизы «Ангелы Чарли». Главные роли в фильме сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Элизабет Бэнкс, Патрик Стюарт и другие актеры.

Третье место по кассовым сборам досталось американскому анимационному фильму «Семейка Аддамс» (The Addams Family), основанному на комиксах Чарльза Аддамса. Мультфильм вышел в российский прокат 31 октября и собрал с 14 по 17 ноября 69,7 млн рублей. Режиссеры картины — Грег Тирнан и Конрад Вернон. Картина повествует о семье Аддамс, которая сталкивается с хитрой телеведущей Марго Нидлер. Мультфильм озвучивали Шарлиз Терон, Оскар Айзек, Хлоя Грейс Морец, Бетт Мидлер и другие актеры.

Источник: ТАСС

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