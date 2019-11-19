Новосибирский Минздрав завоевал приз за внедрение новой модели поликлиники

Новосибирские медицинские учреждения вошли в пилотный проект по отработке критериев «бережливой» поликлиники.По планам, в регионе до 2024 года больше 85 поликлиник станут «бережливыми».

Министерство здравоохранения награждено в номинации за внедрение принципов бережливого производства

Регион наградили на всероссийской научно-практической конференции «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».



Министерство здравоохранения награждено в номинации за внедрение принципов бережливого производства. В конференции участвовали представители регионов практически всей России.

Новосибирские медицинские учреждения вошли в пилотный проект по отработке критериев «бережливой» поликлиники.

«Федеральный проектный офис разработал 22 критерия, которые мы отрабатывали на базе городской поликлиники № 29. Ирина Николаевна Ходырева, руководитель Федерального центра организации первичной медико-санитарной помощи на этой конференции впервые рассказала, что работу поликлиник по достижению статуса «бережливые» будут оценивать по трём уровням: базовый, прогрессивный и лидерский. В базовый уровень вошли 8 из 22 критериев, в прогрессивный — уже 18 критериев, а все, что выше 19 — это лидерский уровень. Критерии — это и количество пересечений потоков, и количество мест в зоне комфортного ожидания, и организация удаленной записи на прием, а также проведение профилактических осмотров за минимальное количество посещений и т. д. Оценивать данный статус поликлиник будут Росздравназдор и региональные центры первичной медико-санитарной помощи», — рассказала руководитель регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Елена Белугина.

Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в Новосибирской области с 2017 года, пояснили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Сейчас это часть федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» — в нем участвует 39 поликлиник области. По планам, в регионе до 2024 года больше 85 поликлиник станут «бережливыми».

Источник: МедикФорум