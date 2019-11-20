Вернули к жизни бактерии 40 000 летней давности из фекалий мамонта

Поместив споры древних бактерий из фекалий мамонта в питательную среду, ученые не без удивления обнаружили, что им удалось оживить микробов. Итогом опыта стали актинобактерии, которых можно использовать для производства новых эффективных антибактериальных препаратов.

Ученым удалось вернуть к жизни 40 000-летних микробов

Образцы фекалий, источником которых стали хорошо сохранившиеся останки мамонта, обнаруженные в вечной мерзлоте на острове Малый Ляховский в Якутии, содержали споры бактерий, которым около 40 000 лет. Ученым удалось вернуть к жизни этих древних микробов.

«Некоторые микроорганизмы образуют споры, чтобы выживать в самых неблагоприятных условиях внешней среды. В спорах хранится генетический материал, который надежно защищен от факторов, связанных с температурой и влажностью. Если создать для спор благоприятные условия, то их них начнут развиваться клетки, которые будут расти и делиться. Таким образом мы может получать жизнеспособные клеточные культуры даже из спор, которым десятки тысяч лет», — рассказывают исследователи.

Поместив споры древних бактерий из фекалий мамонта в питательную среду, ученые не без удивления обнаружили, что им удалось оживить микробов. Итогом опыта стали актинобактерии, которых можно использовать для производства новых эффективных антибактериальных препаратов.

«У нашего исследования есть практическая цель. Возвращение к жизни бактерий, которым сорок тысяч лет, позволяет нам получить материал для работы, итогом которой станут новые антибиотики. Разработка новых антибиотиков — это, как необходимо отметить, очень важная и актуальная научная задача», — добавляют исследователи.

Источник: Planet Today