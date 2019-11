Продала квартиру из-за долгов уволенная после голых фото в Playboy чиновница в Тюмени

View this post on Instagram

Когда я увидела ее, то сразу поняла, решила, что она должна быть моей. Мы много с ней пережили. Она слышала все мои слёзы, мысли, песни и мой смех. Принимала меня и защищала. Я меняла ее, и менялась от этого сама. Она чаще других была моим отражением, показывала то, что я не идеальная, оттого и она не такая как все. Она спасла меня однажды и приютила. Увлекала меня, оберегала мои границы. Но не сказать, что я была с ней счастлива. Хотя, конечно была, пусть и в большом долгу перед ней. Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любим. Прости, что я где то была небрежной, это оттого что я слабая и многое не умею, а особенно просить чьей то помощи. Спасибо тебе за все. Ты навсегда в моей памяти.