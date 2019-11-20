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Продала квартиру из-за долгов уволенная после голых фото в Playboy чиновница в Тюмени

14:30 20.11.2019 Фото: playboyrussia.com
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Анна Ануфриева попыталась повторить успех другой нашей землячки Лидии Пономаревой, которая в прошлом году стала «Девушкой года» по версии Playboy.Девушка, работавшая до скандала в правительстве, не смогла выплачивать ипотеку.

Продала квартиру из за долгов уволенная после голых фото в Playboy чиновница в Тюмени
Девушке 27 лет, она работает на госслужбе и даже заявила об этом в конкурсе

Тюменка Анна Ануфриева, со скандалом уволенная из правительства региона, продала квартиру из-за долгов. Девушка, получившая славу на всю страну после участия в откровенном конкурсе Playboy, не смогла выплачивать ипотеку. Работодатели отказывались с ней сотрудничать, и красотке ничего не оставалось, кроме как выложить объявление о срочной продаже недвижимости. На днях Анна Ануфриева публично попрощалась со своей квартирой.

— Мы много с ней пережили. Она слышала все мои слёзы, мысли, песни и мой смех. Принимала меня и защищала. Я меняла ее и менялась от этого сама. Она чаще других была моим отражением, показывала то, что я не идеальная, оттого и она не такая, как все. Она спасла меня однажды и приютила. Увлекала меня, оберегала мои границы. Но не сказать, что я была с ней счастлива. Хотя, конечно, была, пусть и в большом долгу перед ней, — написала в соцсетях тюменка. — Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любимы. Прости, что я где-то была небрежной, это оттого, что я слабая и многое не умею, а особенно просить чьей-то помощи. Спасибо тебе за всё. Ты навсегда в моей памяти.

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Когда я увидела ее, то сразу поняла, решила, что она должна быть моей. Мы много с ней пережили. Она слышала все мои слёзы, мысли, песни и мой смех. Принимала меня и защищала. Я меняла ее, и менялась от этого сама. Она чаще других была моим отражением, показывала то, что я не идеальная, оттого и она не такая как все. Она спасла меня однажды и приютила. Увлекала меня, оберегала мои границы. Но не сказать, что я была с ней счастлива. Хотя, конечно была, пусть и в большом долгу перед ней. Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любим. Прости, что я где то была небрежной, это оттого что я слабая и многое не умею, а особенно просить чьей то помощи. Спасибо тебе за все. Ты навсегда в моей памяти.

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Анна Ануфриева попыталась повторить успех другой нашей землячки Лидии Пономаревой, которая в прошлом году стала «Девушкой года» по версии Playboy. Она отправила свои откровенные снимки в редакцию легендарного мужского глянца, надеясь, что попадет в финал, а после и вовсе украсит собой обложку. Но вместо желанной победы на тюменку обрушилась волна критики. Интернет-пользователи заклевали красотку за то, что она мечтает уехать жить в Европу и умеет доставать до носа кончиком языка. А голые фотографии Анны за считаные минуты разлетелись по всему интернету.

Из-за такого негатива от девушки отказался даже родной отец. С какими еще проблемами (помимо поисков работы) столкнулась Анна — читайте в предыдущем откровенном материале.

Тем не менее журнал Playboy встал на защиту тюменки и пригласил ее на заочный кастинг. А титулованная Лидия Пономарева и вовсе записала видео в ее поддержку.

Источник: 72.ru

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Продала квартиру из-за долгов уволенная после голых фото в Playboy чиновница в Тюмени