Вернуть право выбора ректора требуют студенты МГУ

Выборы ректоров в МГУ и СПбГУ отменили в 2009 году. Тогда был принят закон, согласно которому президент мог назначать глав этих университетов на два срока после достижения предельного возраста. Шестой срок Виктора Садовничего как ректора МГУ заканчивается в декабре этого года.

Студенты написали открытое письмо с требованием вернуть выборы ректора и автономию университета МГУ

Студенты и сотрудники Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова написали открытое письмо с требованием вернуть выборы ректора и автономию университета.

На данный момент письмо открыто подписали 53 человека. Среди них есть и выпускники вуза. Оно адресовано «всем ветвям законодательной, исполнительной власти и гражданскому обществу». Авторы письма отмечают, что после потери автономии на факультетах МГУ не могут избирать деканов, а финансами вуза распоряжается ректорат.

«Научные сотрудники продолжают работать на нищенских по сравнению с мировыми ставках, а гранты принуждают зачислять в зарплату, чтобы отчитаться о выполнении «майских» указов. Закупок оборудования по российскому законодательству приходится ждать месяцами», — говорится в нем.

Полученные благодаря особому статусу привилегии — собственные стандарты обучения, дипломы и право присуждать собственные ученые степени — оказались «красивым фантиком».

Университет не может функционировать, когда «в его сердце находится отделение полиции и собственный филиал службы государственной безопасности», отмечают авторы письма. «Год за годом студенты, выпускники, аспиранты и преподаватели МГУ становятся фигурантами абсурдных уголовных дел, сюжет которых не пришел бы в голову Францу Кафке. Система тотального контроля, поощрения стукачества и всеобщего подозрения убивает творческую атмосферу для научных исследований», — говорится в документе.

Авторы письма отметили, что сотрудники и студенты МГУ не могут сами вернуть автономию университета, так как у них нет «любой представительской власти в стране».

Ранее комитет по образованию и науке рекомендовал Госдуме поддержать во втором чтении законопроект, который в случае принятия позволит президенту неограниченное число раз продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ после достижения ими предельного для этой должности возраста. Сейчас он составляет 65 лет.

Выборы ректоров в МГУ и СПбГУ отменили в 2009 году. Тогда был принят закон, согласно которому президент мог назначать глав этих университетов на два срока после достижения предельного возраста. Шестой срок Виктора Садовничего как ректора МГУ заканчивается в декабре этого года.

Руководство МГУ и ректор в частности в последние годы нередко подвергались критике со стороны студентов и выпускников. Большой резонанс вызвало решение организовать перед Главным зданием МГУ, где находятся общежития, фан-зону к чемпионату мира по футболу. Студенты устраивали пикеты, собирали подписи, а в феврале 2018 года попытка встретиться с Садовничим по этому вопросу вылилась в осаду ректората.

Скандалы также возникали из-за благоустройства территории вуза, в ходе которого проводились массовые вырубки деревьев. В 2017 году студенты просили Садовничего содействовать освобождению математика Дмитрия Богатова, находящегося в то время под арестом по абсурдному обвинению в публикации массовых призывов к терроризму. Около года молодой преподаватель находился под следствием, после чего уголовное дело было прекращено. В дальнейшем Богатов эмигрировал в США.



Источник: NEWSru.com