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Суд продлил арест обвиняемому в хищении 7,4 млн рублей экс-директору УКСа Бердска до 21 января 2020 года

15:41 20.11.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Обвиняемые в мошенничестве останутся под арестом еще на 2 месяца. Юрий Бекетов и Константина Михайленко с момента задержания будут находиться в СИЗО 8 месяцев 29 дней.

Суд продлил арест обвиняемому в хищении 7,4 млн рублей экс директору УКСа Бердска до 21 января 2020 года
Юрия Бектова обвиняют в мошенничестве на 7,4 млн рублей

Сегодня, 20 ноября, судья бердского городского суда Наталья Агеева продлила срок содержания под стражей для бывшего и.о. директора управления капитального строительства администрации Бердска Юрия Бекетова и директора фирмы «РОССТРОЙ» Константина Михайленко.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова, обвиняемые в мошенничестве останутся под арестом еще на 2 месяца — до 21 января 2020 года. Оба фигуранта с момента задержания будут находиться в СИЗО 8 месяцев 29 дней.

Напомним, Бекетова и Михайленко арестовали 24 апреля по подозрению в хищении крупной суммы на строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской. Следственный комитет еще не завершил расследование.

Уголовное дело возбуждено 22 апреля по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, то есть хищения денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию, путем злоупотребления доверием, с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Как полагают органы предварительного следствия, в период с июня 2017-го по февраль 2018 года Бекетов и Михайленко при строительстве самотечного канализационного коллектора по муниципальному контракту совершили хищение денежных средств в сумме 7 449 165,36 рублей.

Оба фигуранта вину не признали. Они, просидевшие за решеткой уже 5 месяцев, снова попросили избрать им меру пресечения в виде домашнего ареста. Но суд снова принял во внимание доводы обвинения: могут скрыться от следствия, давить на свидетелей, уничтожить документы. И отказал в удовлетворении ходатайства защиты.

Как рассказал Бекетов в суде, ФСБ начала изымать документы в бердском УКСе с августа 2018 года. По его словам, изъяли все, так что ничего уничтожить, как полагает следствие, он не сможет.

Общественность Бердска не верит в виновность Юрия Бекетова и несколько раз выходила на массовые и одиночные акции, требуя освободить его из-под стражи, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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