Сверхмощный гибрид RAV4 Prime представила компания Toyota

Компания Toyota представила на автосалоне новый гибридный кроссовер Toyota RAV4 Prime. Новинка, оснащенная 306-сильной силовой установкой, стала не только самой мощной версией модели RAV4, но и самым экономичным автомобилем в истории Toyota.
Выдающиеся характеристики RAV4 Prime обусловлены новой гибридной системой, где перенастроенный 2,5-литровый мотор, доставшийся ему от базовой RAV4 Hybrid, при той же мощности в 180 л.с. в паре с электромотором выдает 306 лошадиных сил. Увеличенная литий-ионная батарея под полом позволяет новинке только на электротяге проезжать 63 километра пути (по циклу EPA).
Время разгона полноприводного Toyota RAV4 Prime до 100 км/ч составляет рекордные 5,8 секунды, сделав этот гибрид самым быстрым за всю историю модели RAV4.