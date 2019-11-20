20.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Сверхмощный гибрид RAV4 Prime представила компания Toyota

16:37 20.11.2019 Фото: pexels.com
0

Время разгона полноприводного Toyota RAV4 Prime до 100 км/ч составляет рекордные 5,8 секунды, сделав этот гибрид самым быстрым за всю историю модели RAV4.

Сверхмощный гибрид RAV4 Prime представила компания Toyota
Представлена новая Toyota RAV4 Prime

Компания Toyota представила на автосалоне новый гибридный кроссовер Toyota RAV4 Prime. Новинка, оснащенная 306-сильной силовой установкой, стала не только самой мощной версией модели RAV4, но и самым экономичным автомобилем в истории Toyota.

Выдающиеся характеристики RAV4 Prime обусловлены новой гибридной системой, где перенастроенный 2,5-литровый мотор, доставшийся ему от базовой RAV4 Hybrid, при той же мощности в 180 л.с. в паре с электромотором выдает 306 лошадиных сил. Увеличенная литий-ионная батарея под полом позволяет новинке только на электротяге проезжать 63 километра пути (по циклу EPA).

Время разгона полноприводного Toyota RAV4 Prime до 100 км/ч составляет рекордные 5,8 секунды, сделав этот гибрид самым быстрым за всю историю модели RAV4.

Мировые продажи кроссовера начнутся летом 2020 года. Появится ли сверхмощный гибрид RAV4 в России, пока неизвестно.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Достойная новинка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Насколько дороже станет получение медсправки для водительских прав? На несколько тысяч рублей
19:35 20-11-2019
Насколько дороже станет получение медсправки для водительских прав? На несколько тысяч рублей
Инсоляция. Хандра. Что делать?
18:20 20-11-2019
Инсоляция. Хандра. Что делать?
Цена на ржаной хлеб вырастет в России
18:16 20-11-2019
Цена на ржаной хлеб вырастет в России
"Аннексированные территории" требует у России вернуть Эстония 2
18:02 20-11-2019
БердскРемонта раздолбанного тротуара и перехода на ул. Ленина придется ждать 3 года жителям Бердска 1
18:00 20-11-2019
Ремонта раздолбанного тротуара и перехода на ул. Ленина придется ждать 3 года жителям Бердска
Снимать двухкомнатную квартиру 17 месяцев по цене нового MacBook Pro16 можно в Новосибирске
17:58 20-11-2019
Снимать двухкомнатную квартиру 17 месяцев по цене нового MacBook Pro16 можно в Новосибирске
Пыталась сделать рентген ребенку пьяный врач под Воронежем
17:45 20-11-2019
Пыталась сделать рентген ребенку пьяный врач под Воронежем
БердскОбновленная детская поликлиника открылась в Бердске в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 2
17:31 20-11-2019
Обновленная детская поликлиника открылась в Бердске в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
Напал на журналиста во время съемки репортажа торговец рынка в Крыму 1
17:30 20-11-2019
Напал на журналиста во время съемки репортажа торговец рынка в Крыму
БердскСравнили маму с орхидеей ее дочери в Бердске
17:15 20-11-2019
Сравнили маму с орхидеей ее дочери в Бердске