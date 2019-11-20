Сверхмощный гибрид RAV4 Prime представила компания Toyota

Время разгона полноприводного Toyota RAV4 Prime до 100 км/ч составляет рекордные 5,8 секунды, сделав этот гибрид самым быстрым за всю историю модели RAV4.

Представлена новая Toyota RAV4 Prime

Компания Toyota представила на автосалоне новый гибридный кроссовер Toyota RAV4 Prime. Новинка, оснащенная 306-сильной силовой установкой, стала не только самой мощной версией модели RAV4, но и самым экономичным автомобилем в истории Toyota.

Выдающиеся характеристики RAV4 Prime обусловлены новой гибридной системой, где перенастроенный 2,5-литровый мотор, доставшийся ему от базовой RAV4 Hybrid, при той же мощности в 180 л.с. в паре с электромотором выдает 306 лошадиных сил. Увеличенная литий-ионная батарея под полом позволяет новинке только на электротяге проезжать 63 километра пути (по циклу EPA).

Время разгона полноприводного Toyota RAV4 Prime до 100 км/ч составляет рекордные 5,8 секунды, сделав этот гибрид самым быстрым за всю историю модели RAV4.