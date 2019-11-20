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«Аннексированные территории» требует у России вернуть Эстония

18:02 20.11.2019 Фото: pixabay.com
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«Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас в фейсбуке.

Аннексированные территории требует у России вернуть Эстония
В Таллине потребовали вернуть «отнятые» Россией эстонские территории

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть прибалтийской республике «аннексированные территории».
Так политик прокомментировал интервью, которое директор Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев дал РИА Новости. В частности, дипломат говорил о том, что Тартуский мирный договор от 1920 года давно утратил силу, но Эстония ссылается на него при обсуждении ратификации пограничного договора и выдвигает территориальные претензии к Москве.
«У Эстонии нет территориальных претензий к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас в фейсбуке.

Он добавил, что прогресс в ратификации пограничного договора может быть достигнут, только когда Москва признает Тартусский договор и границы прибалтийской республики в соответствии с ним.

По Тартускому договору, подписанному Советской Россией и Эстонией в 1920 году, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.
Таллин утверждает, что договор продолжает действовать. Ссылки на него были включены в преамбулу закона о ратификации российского-эстонского соглашения о границах. Москва расценила это как возможность предъявлять ей в будущем территориальные претензии и отозвала подпись под пограничным договором.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вернем?

Наташа N., 20 ноября 2019 18:28
Участок шельфа Баренцева моря, который Россия в 2010 г. передала Норвегии. Передачей США части шельфа Берингова моря, Китаю — спорных островов на Амуре. Наверное что-то с этого имеют, наши государевы чиновники... С Эстонией, тоже нет однозначного ответа.
Аноним, 20 ноября 2019 18:39
Даёшь в Бердске референдум как в крыму!!!

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