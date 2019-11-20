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Замерз на смерть на льду Обского водохранилища «Дух НГУ» Олег Слюдкин из Новосибирска

16:52 20.11.2019 Фото: vk.com/sludking
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Известный преподаватель Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета найден мертвым на вторые сутки после исчезновения. По предварительным данным, он скончался от переохлаждения.

Замерз на смерть на льду Обского водохранилища Дух НГУ Олег Слюдкин из Новосибирска
Олега Слюдкина любили все его студенты

Найден. Погиб #Слюдкин_Олег_Петрович, 74 года, Новосибирск, Советский район. Его обнаружил случайный рыбак на льду водохранилища. Олега Петровича эвакуировал спасательный отряд Бердска. В тот момент, когда нам стало известно, о местонахождении Олега Петровича, он был жив, но последствия холодной сибирской ночи не оставили шансов. Наши искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — написал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Новосибирск в соцсети «Вконтакте» сегодня, 20 ноября.

19 ноября Олег Слюдкин вышел из дома на улице Академической на прогулку с женой. Но в какой-то момент они потеряли друг друга. Накануне бывший преподаватель НГУ тоже пропадал — его нашла полиция сидящим на лавочке. По словам жителей Академгородка, истории с забывчивым профессором случались в последнее время довольно часто.

Известный преподаватель Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета найден мертвым на вторые сутки после исчезновения. По предварительным данным, Олег Слюдкин скончался от переохлаждения.

Олег Слюдкин был известен своей активной общественной деятельностью и отстаиванием прав студентов.

— Я всё время чувствую себя первокурсником. Потому что мне нравятся их выходки, но мне постоянно говорят, что я себя нехорошо веду и потакаю студентам. Когда я учился, мне страшно повезло, потому что нас окружали умные люди, — говорил Олег Петрович.

Студенты называли Олега Слюдкина «Учителем» и «Духом университета».

— У людей сейчас нет желания разговаривать со студентами, понимать их. Нужно пойти с ними в клуб и не надзирать, а веселиться и танцевать вместе с ними. Я это умею, и мне это нравится. Я получаю кайф от того, что я такой, — сказал в одном из интервью погибший преподаватель.

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От редакции

Соболезнуем.

Аноним, 20 ноября 2019 18:43
Жаль дедушку. Но в Бердской больнице у него шансов к сожалению небыло.
Гость, 20 ноября 2019 18:49
Самоубийство??

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