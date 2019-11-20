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Привлекло иностранных инвесторов на форуме InPark-2019 правительство Новосибирской области

17:09 20.11.2019 Фото: правительство НСО
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Планируется развивать кластерную политику, технопарки, индустриальные парки, и здесь как никогда необходимы инвестиции международного уровн. Одними из ключевых точек развития нашего региона станут проект Академгородок 2.0, крупные промышленные проекты.

Привлекло иностранных инвесторов на форуме InPark 2019 правительство Новосибирской области
Соглашение позволит выйти на новый уровень в привлечении иностранных инвесторов в Новосибирскую область

Правительством Новосибирской области 20 ноября на площадке девятого Международного форума территорий развития и инвестиций InPark-2019 подписано соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о взаимодействии при привлечении и сопровождении инвестиционных проектов иностранных инвесторов.

Соглашение подписано между правительством Новосибирской области в лице первого заместителя Председателя Правительства региона Владимира Знаткова и АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ) в лице директора по региональным проектам, руководителя Центра привлечения инвестиций в регионы РФ Александра Малаха. Координатором взаимодействия между сторонами выступит «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР).

Как подчеркнул Владимир Знатков, соглашение позволит выйти на новый уровень в привлечении иностранных инвесторов в Новосибирскую область. «Планируется развивать кластерную политику, технопарки, индустриальные парки, и здесь как никогда необходимы инвестиции международного уровня, – отметил Владимир Знатков. – Одними из ключевых точек развития нашего региона станут проект Академгородок 2.0, крупные промышленные проекты. Кроме того, ряд важнейших направлений развивается в рамках национальных проектов – в Новосибирской области реализуются все 12 национальных проектов РФ».

Александр Малах акцентировал внимание на том, что данное соглашение позволит привлечь дополнительные инвестиции в РФ, и особо отметил роль Новосибирской области в данном процессе.

«Взаимодействие будет включать обмен информацией между Правительством Новосибирской области и РФПИ, презентацию региона как одного из интеллектуальных центров страны для наших иностранных инвесторов. Сейчас мы начинаем поиск тех проектов, которые мы сможем совместно представить нашим инвесторам. Я уверен, что Новосибирская область с ее интеллектуальным потенциалом имеет много возможностей привлечения иностранных инвестиций», – прокомментировал Александр Малах.

Модератор форума InPark-2019 и.о. министра экономического развития Лев Решетников подчеркнул, что тема инвестиционного развития активно обсуждается на федеральном уровне. В настоящее время рассматривается ряд федеральных законодательных инициатив, направленных на развитие инвестиций, кластеров, индустриальных парков, технопарков в российских регионах.

Особую значимость соглашения о взаимодействии при привлечении иностранных инвесторов подчеркнул руководитель АИР Александр Зырянов. В частности он отметил, что это знаковый документ, определяющий порядок взаимодействия между государственными структурами, отвечающими за инвестиционную политику как в Новосибирской области, так и в стране в целом.

Для справки

В деловой программе IХ Международного форума территорий развития и инвестиций InPark-2019, который пройдет в Новосибирской области 20-21 ноября, запланировано участие 25 спикеров, в том числе представителей федеральных ведомств (Минпромторг России), институтов развития (Российский фонд прямых инвестиций), руководителей крупнейших компаний страны, индустриальных парков и технопарков. Форум имеет международный статус – в этом году в нем примут участие представители не только 30 регионов России, но и Японии и Франции.

За два дня форума его участники обсудят актуальные вопросы развития промышленной инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов. В первый день работы форума состоялось пленарное заседание «Кластеры, индустриальные парки и технопарки: применение инструментов реализации региональной промышленной политики». Также в рамках форума запланирована выездная программа: участники проведут сессию на площадке Биотехнопарка Новосибирской области, посетят Промышленно-логистический парк.

С подробной программой форума InPark-2019 можно ознакомиться здесь.

Источник: Правительство НСО

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