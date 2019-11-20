Привлекло иностранных инвесторов на форуме InPark-2019 правительство Новосибирской области

Планируется развивать кластерную политику, технопарки, индустриальные парки, и здесь как никогда необходимы инвестиции международного уровн. Одними из ключевых точек развития нашего региона станут проект Академгородок 2.0, крупные промышленные проекты.

Соглашение позволит выйти на новый уровень в привлечении иностранных инвесторов в Новосибирскую область

Правительством Новосибирской области 20 ноября на площадке девятого Международного форума территорий развития и инвестиций InPark-2019 подписано соглашение с Российским фондом прямых инвестиций о взаимодействии при привлечении и сопровождении инвестиционных проектов иностранных инвесторов.

Соглашение подписано между правительством Новосибирской области в лице первого заместителя Председателя Правительства региона Владимира Знаткова и АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ) в лице директора по региональным проектам, руководителя Центра привлечения инвестиций в регионы РФ Александра Малаха. Координатором взаимодействия между сторонами выступит «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР).

Как подчеркнул Владимир Знатков, соглашение позволит выйти на новый уровень в привлечении иностранных инвесторов в Новосибирскую область. «Планируется развивать кластерную политику, технопарки, индустриальные парки, и здесь как никогда необходимы инвестиции международного уровня, – отметил Владимир Знатков. – Одними из ключевых точек развития нашего региона станут проект Академгородок 2.0, крупные промышленные проекты. Кроме того, ряд важнейших направлений развивается в рамках национальных проектов – в Новосибирской области реализуются все 12 национальных проектов РФ».

Александр Малах акцентировал внимание на том, что данное соглашение позволит привлечь дополнительные инвестиции в РФ, и особо отметил роль Новосибирской области в данном процессе.

«Взаимодействие будет включать обмен информацией между Правительством Новосибирской области и РФПИ, презентацию региона как одного из интеллектуальных центров страны для наших иностранных инвесторов. Сейчас мы начинаем поиск тех проектов, которые мы сможем совместно представить нашим инвесторам. Я уверен, что Новосибирская область с ее интеллектуальным потенциалом имеет много возможностей привлечения иностранных инвестиций», – прокомментировал Александр Малах.

Модератор форума InPark-2019 и.о. министра экономического развития Лев Решетников подчеркнул, что тема инвестиционного развития активно обсуждается на федеральном уровне. В настоящее время рассматривается ряд федеральных законодательных инициатив, направленных на развитие инвестиций, кластеров, индустриальных парков, технопарков в российских регионах.

Особую значимость соглашения о взаимодействии при привлечении иностранных инвесторов подчеркнул руководитель АИР Александр Зырянов. В частности он отметил, что это знаковый документ, определяющий порядок взаимодействия между государственными структурами, отвечающими за инвестиционную политику как в Новосибирской области, так и в стране в целом.

Для справки

В деловой программе IХ Международного форума территорий развития и инвестиций InPark-2019, который пройдет в Новосибирской области 20-21 ноября, запланировано участие 25 спикеров, в том числе представителей федеральных ведомств (Минпромторг России), институтов развития (Российский фонд прямых инвестиций), руководителей крупнейших компаний страны, индустриальных парков и технопарков. Форум имеет международный статус – в этом году в нем примут участие представители не только 30 регионов России, но и Японии и Франции.

За два дня форума его участники обсудят актуальные вопросы развития промышленной инфраструктуры и реализации инвестиционных проектов. В первый день работы форума состоялось пленарное заседание «Кластеры, индустриальные парки и технопарки: применение инструментов реализации региональной промышленной политики». Также в рамках форума запланирована выездная программа: участники проведут сессию на площадке Биотехнопарка Новосибирской области, посетят Промышленно-логистический парк.

С подробной программой форума InPark-2019 можно ознакомиться здесь.

Источник: Правительство НСО