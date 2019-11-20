В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:
Закройте уже 18 маршрут. Опять с 12 до 12.35 не было ни одной на Березовой.
Закройте уже 18 маршрут!
Опять с 12 до 12.35 не было ни одной на Березовой.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Пользуетесь этим маршрутом?
Да уж, 20 ноября 2019 21:00
Сам маршрут необходим, а вот данного перевозчика гнать поганой метлой. Откуда такие безумные интервалы?!
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Закройте уже 18 маршрут! 1
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