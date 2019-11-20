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Закройте уже 18 маршрут!

20:35 20.11.2019
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Опять с 12 до 12.35 не было ни одной на Березовой.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мила:
Закройте уже 18 маршрут. Опять с 12 до 12.35 не было ни одной на Березовой.

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От редакции

Пользуетесь этим маршрутом?

Да уж, 20 ноября 2019 21:00
Сам маршрут необходим, а вот данного перевозчика гнать поганой метлой. Откуда такие безумные интервалы?!

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