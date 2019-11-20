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Здоровье / Общество

Признаки вегето-сосудистой дистонии: Апатия, одышка, потливость, повышенная тревожность

21:24 20.11.2019 Фото: pxhere.com
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При наличии вышеперечисленных симптомов и подозрении на развитие ВСД, необходимо не откладывая, посетить врача. Помните, что нервная система, так же как и весь организм, нуждается в лечении и профилактических мероприятиях.

Признаки вегето сосудистой дистонии: Апатия, одышка, потливость, повышенная тревожность
К развитию ВСД приводят перегрузки на работе, постоянные стрессовые ситуации, общее переутомление

Заболевания нервной системы негативно отражаются на здоровье людей. Разница лишь в том, какие болезни оставляют более «глубокий след» в нашем самочувствии, а на какие мы чаще всего не обращаем серьёзного внимания.

Согласитесь, мало кто заподозрит в раздражительности, подавленности, утомляемости — проблемы с нервной системой, скорее всего спишется такое самочувствие на обычную усталость.

Тем не менее, именно плохое настроение, апатия, одышка, потливость, повышенная тревожность, плаксивость, рассеянность и др. симптомы могут быть признаками распространённого заболевания нервной системы — вегето-сосудистой дистонии (ВСД).

Перечисленные выше признаки относятся к лёгкой форме ВСД и не требуют постоянного наблюдения у психотерапевта. А вот появление панических атак, фобий, физического недомогания — должно проходить под наблюдением специалистов.

К развитию ВСД приводят перегрузки на работе, постоянные стрессовые ситуации, общее переутомление, постоянная работа в закрытом помещении, приводящая к кислородному голоданию, низкая физическая активность, не соблюдение режима сна, злоупотребление вредными привычками.

Для того, чтобы не допустить у себя развития ВСД, следует прежде всего изменить свой образ жизни. При наличии вышеперечисленных симптомов и подозрении на развитие ВСД, необходимо не откладывая, посетить психотерапевта. Помните, что нервная система, так же как и весь организм, нуждается в лечении и профилактических мероприятиях.

Опытный врач поможет грамотно подобрать комплекс, необходимого для вас лечения. Ведь ВСД — это расстройство не одной системы, и для восстановления организма потребуется достаточное количество времени.

Следует знать, что полностью вылечиться от ВСД нельзя. При нарушении здорового образа жизни, все симптомы могут вернуться.

Источник: Planet Today

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