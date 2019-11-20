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Образование / Общество

Охотники за сокровищами осушили озеро времен ледникового периода в Турции

22:20 20.11.2019 Фото: pxhere.com
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Ученые, шокированные такими событиями, утверждают, что для проведения подобных раскопок с осушением необходимо было получить официальное разрешение не только губернатора, но и как минимум пяти государственных учреждений.

Охотники за сокровищами осушили озеро времен ледникового периода в Турции
В Турции осушили озеро 12 тысячелетней давности

Озеро ледникового периода, возраст которого оценивался как минимум в 12 тысяч лет, высохло после того, как группа охотников за сокровищами провела инвазивные раскопки, которые хоть и были разрешены, но имели весьма спорный характер (видео ниже). Кладоискатели получили официальное разрешение администрации губернатора турецкой провинции Гюмюшхане, которое не было согласовано с учеными.

Два кладоискателя пытались найти давно потерянное сокровище Легиона XV «Аполлинарис», который считался одной из четырех крупнейших военных частей Римской империи в Малой Азии. По некоторым данным, они в 134 году нашей эры были размещены в Гюмюшхане, находясь там после отправки в 115 году на войну с Парфией.

Раскопки проводились вполне официально и даже находились под надзором сотрудников местных правоохранительных органов, которые не подпускали к месту поисков посторонних. Утвержденное губернатором заявление о начале поисков находится в администрации, однако в нем нет никаких данных касательно того, какими были доказательства необходимости проведения подобных работ.

Как бы то ни было, в настоящее время озеро оказалось полностью осушенным. Более того, оно было еще и частично засыпано землей. Фактически дно озеро превратилось в груду камней и почвы. Как позднее отметили специалисты, кладоискатели не предполагали, что возраст озера окажется таким солидным и считали, что оно появилось здесь как раз в период нахождения римского легиона. Отмечается, что кладоискатели полагали, что озеро появилось в результате добычи золота и скрывало вход в древнюю шахту.

Ученые, шокированные такими событиями, утверждают, что для проведения подобных раскопок с осушением необходимо было получить официальное разрешение не только губернатора, но и как минимум пяти государственных учреждений. Такая система является гарантией того, что рыбе, птицам, животным не будет причинен вред, да и в целом никакие аспекты экосистемы не будут повреждены. Кроме того, ученые подчеркивают невозможность нахождения именно в этом месте золотых и серебряных рудников, называя это невежеством.

В настоящее время вышестоящие ведомства определяют правомочность выдачи лицензии на раскопки, приведшие к уничтожению древнего озера, предварительно обвиняя в вопиющей халатности.

И хотя в дальнейшем предполагается вновь наполнить озеро водой, ученые отмечают, что эта вода будет уже современной эпохи, а для самовосстановления микрофлоры озера понадобятся десятки или даже сотни лет, но в любом случае, к прежнему своему состоянию оно уже не вернется.

Источник: Planet Today

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