Выиграли поездку в Санкт- Петербург ученики школы №11 Бердска

За пять лет в конкурсе «Широка страна моя родная» приняли участие 557 школьников и студентов.

В 2019 году участие принимало 29 команд

20 ноября в Бердском электромеханическом колледже прошел финал VI интеллектуального конкурса «Широка страна моя родная». Старшеклассники и студенты показывали свои знания по истории Великой Отечественной войны. Организатором конкурса является общественная организация «Союз женщин города Бердска».

В 2019 году участие принимает 29 команд. Главный приз для команды победителей — поездка во время зимних каникул в Санкт-Петербург. За пять лет в конкурсе приняли участие 557 школьников и студентов. Лидеры побывали в Москве и Санкт-Петербурге.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» автор вопросов и ведущий игры Вячеслав Бобровский, 1 место завоевала школа №11, 2 место досталось Сибирскому геофизическому колледжу, 3 место получил лицей №6. В прошлом году в северную столицу ездили ребята из Искитимского центра профессионального обучения. В этом году путешествовать в Санкт-Петербург отправятся ученики школы №11.