Растут цены на вторичное жилье в России

В октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%

Постепенная переориентация покупателей с новостроек на вторичное жилье стимулирует умеренный рост его стоимости. В октябре в среднем по России такая недвижимость подорожала на 1,7%, почти достигнув отметки в 67 тыс. руб. за кв. м. Лидерами по росту цен остаются региональные центры: заметнее всего в октябре росли цены на жилье в Перми. В Москве динамика оказалась скромнее, но квартиры по-прежнему стоят почти в четыре раза дороже, чем в среднем по стране.

Средняя стоимость вторичной недвижимости в России в октябре составила 66,98 тыс. руб. за кв. м: это на 1,7% выше показателя сентября и на 9,9% превышает уровень аналогичного показателя прошлого года. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимость».

В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.

Согласно данным ЦИАН, наиболее заметно в октябре подорожали квартиры в Перми — на 1,4% (до 60,42 тыс. руб. за кв. м), в Челябинске — 1,2% (41,8 тыс. руб.) и Уфе — 1% (72,63 тыс. руб. за кв. м).

Лидером по динамике цен в годовом выражении, согласно подсчетам «Авито Недвижимость», остается Казань: в октябре квартиры здесь выставлялись на продажу в среднем по цене 83,04 тыс. руб. за кв. м, что на 14,6% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года. На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.). Хотя в годовом выражении оба города по-прежнему демонстрируют заметную положительную динамику, прибавив в цене 8,7% и 8,3% соответственно.