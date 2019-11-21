Растут цены на вторичное жилье в России

Постепенная переориентация покупателей с новостроек на вторичное жилье стимулирует умеренный рост его стоимости. В октябре в среднем по России такая недвижимость подорожала на 1,7%, почти достигнув отметки в 67 тыс. руб. за кв. м. Лидерами по росту цен остаются региональные центры: заметнее всего в октябре росли цены на жилье в Перми. В Москве динамика оказалась скромнее, но квартиры по-прежнему стоят почти в четыре раза дороже, чем в среднем по стране.
Средняя стоимость вторичной недвижимости в России в октябре составила 66,98 тыс. руб. за кв. м: это на 1,7% выше показателя сентября и на 9,9% превышает уровень аналогичного показателя прошлого года. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимость».
В ЦИАН отмечают менее заметную динамику: согласно расчетам аналитиков сервиса, в октябре вторичные квартиры в 15 городах-миллионниках подорожали только на 0,6%. Такую динамику руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет стагнацией, которая продолжается на рынке второй месяц.
Лидером по динамике цен в годовом выражении, согласно подсчетам «Авито Недвижимость», остается Казань: в октябре квартиры здесь выставлялись на продажу в среднем по цене 83,04 тыс. руб. за кв. м, что на 14,6% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года. На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.). Хотя в годовом выражении оба города по-прежнему демонстрируют заметную положительную динамику, прибавив в цене 8,7% и 8,3% соответственно.
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В Москве на вторичном рынке квартиры сейчас предлагаются в среднем за 208,8 тыс. руб. за кв. м, что на 0,8% дороже, чем в сентябре, а также на 7,6% превосходит показатель октября прошлого года. В годовом выражении динамика стоимости на жилье в Москве соответствует среднему показателю для городов-миллионников, который аналитики оценивают в 7,3%. Санкт-Петербург тоже недалеко ушел от этого значения: вторичные квартиры в городе собственники рассчитывают реализовать в среднем за 125,7 тыс. руб. за кв. м. Это на 0,8% дороже, чем в сентябре, и на 6,9% превышает аналогичный показатель октября прошлого года.
Аналитики объясняют, что покупатели зачастую отказываются от сделок на первичном рынке, отдавая предпочтения вторичному. Аналогичную тенденцию ранее отмечали консультанты «Метриум»: по их мнению, покупатели могут начать обращать больше внимания на вторичные квартиры из-за отсутствия доступных вариантов в новостройках.
Например, в Москве, по оценкам «Азбуки Жилья», количество лотов дешевле 7 млн руб. за два года сократилось на 61%. Вторичный рынок чувствует себя устойчивее. По данным Росреестра, согласно которым число сделок купли-продажи на нем в Москве по итогам третьего квартала сократилось на 11% относительно аналогичного периода прошлого года, количество зарегистрированных договоров долевого участия при этом снизилось почти на 19%. При этом первыми из экспозиции исчезают наиболее бюджетные лоты — этот фактор тоже может заметно корректировать среднюю цену, добавляют аналитики «Авито Недвижимость». Алексей Попов отмечает, что в дальнейшем цены на жилье будут полностью зависеть от размера ключевой ставки по ипотеке: при ее снижении они могут вырасти вслед за спросом.