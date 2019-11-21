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Единую комиссию за переводы с карт хочет ввести Центробанк РФ

09:15 21.11.2019 Фото: pxhere.com
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Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.

Единую комиссию за переводы с карт хочет ввести Центробанк РФ

Центробанк хочет установить комиссию за переводы с карт

Банк России планирует вернуться к обсуждению размера комиссии за межбанковские переводы.
Центробанк и ФАС выступили с инициативой уравнять комиссии в 2018 году. В начале нынешнего года собралась рабочая группа по этому вопросу, однако стороны не смогли прийти к единому мнению. По словам Таможникова, сейчас регулятор пытается найти баланс в стоимости переводов, а антимонопольная служба поддерживает возобновление дискуссии.

«У нас есть большие надежды на Систему быстрых платежей, которая параллельно решает этот вопрос. Другое дело, что ее внедрение, развитие функционала, получение клиентской базы потребуют времени. Поэтому, может быть, имеет смысл и тот и другой процесс запустить параллельно», — добавил он.

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк. Тариф может варьироваться от 0%, до, например, 0,2%, но будет единым для всех переводов.
Источник: РИА Новости
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