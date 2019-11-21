Пушками и обогревателями согревает 1000 жителей лишенных тепла в 30-градусный мороз МЧС Новосибирска

На месте подготовлены к работе 10 тепловых пушек для обогрева внутренних сетей и подъездов, дополнительно задействуют еще 40 пушек. Жители домов установили в своих квартирах 28 обогревателей мэрии, 40 еще остаются в пунктах выдачи, 50 — в резерве.

Ситуацию под контролем держит межведомственная оперативная группа под руководством мэра Новосибирска

Для жителей многоквартирных домов, где в связи с коммунальной аварией нарушено теплоснабжение, в Кировском районе Новосибирска организована выдача электрических обогревателей, при необходимости в подъездах установят тепловые пушки.

На месте подготовлены к работе 10 тепловых пушек для обогрева внутренних сетей и подъездов, дополнительно задействуют еще 40 пушек, если потребуется. Граждане установили в своих квартирах 28 предоставленных муниципалитетом обогревателей, 40 еще остаются в пунктах выдачи, 50 — в резерве.

На месте ситуацию под контролем держит межведомственная оперативная группа под руководством мэра Новосибирска, в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области развернут оперативный штаб. Аварийно-восстановительные бригады коммунальных служб раскопали место порыва, откачали воду и проводят ремонт поврежденного участка теплотрассы до полного восстановления отопления в жилых домах, в том числе ночью.

Информирование и оповещение населения о текущей ситуации осуществляется через терминальные комплексы ОКСИОН, интернет-порталы мэрии города, регионального правительства и Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Кроме того, проводятся поквартирные обходы, своевременно обновляются объявления на подъездах и завершена смс-рассылка об открытых пунктах временного размещения. По Северо-Чемскому жилмассиву также курсирует мобильной комплекс информирования и оповещения населения. Организована работа телефонов «горячей линии» мэрии по номеру 051 и Главного управления МЧС России по Новосибирской области – 8 (383) 239-99-99.

Источник: МЧС по НСО