21.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Прервал совещания в Москве и срочно вылетел в Новосибирск к жителям без тепла Андрей Травников 20 ноября

09:32 21.11.2019 Фото: Правительство НСО
0

Глава региона прервал работу на форуме «Транспорт России-2019», чтобы лично проконтролировать ход работ по восстановлению теплоснабжения в жилых домах и социальных учреждениях.

Прервал совещания в Москве и срочно вылетел в Новосибирск к жителям без тепла Андрей Травников 20 ноября
Андрей Травников провел оперативное совещание ночью

Губернатор Андрей Травников 21 ноября провёл совещание в оперативном штабе, развернутом на месте коммунальной аварии в Северо-Чемском микрорайоне Новосибирска. Глава региона прервал работу на форуме «Транспорт России-2019» и срочно вылетел в Новосибирск, чтобы лично проконтролировать ход работ по восстановлению теплоснабжения в жилых домах и социальных учреждениях.

Напомним, что отключение теплоснабжения произошло в Северо-Чемском жилмассиве областного центра 19 ноября в 23:47 местного времени в связи с дефектом на теплотрассе диаметром 500 мм по ул. Комсомольская, 4. Впоследствии на врезке в трубопровод был выявлен еще один дефект. Без тепла оказались 43 многоквартирных дома, семь детских учреждений, одно лечебное учреждение (поликлиника № 13), а также девять административных зданий.

В настоящий момент 31 дом и три детских учреждения подключены к теплоснабжению, температура в помещениях, доложили Губернатору на совещании, восстанавливается и уже составляет от 18 до 24 градусов Цельсия.

Под отключением от тепла остаются 12 многоквартирных домов, четыре детских учреждения, поликлиника. В квартирах отмечается температура не ниже 10-12 градусов Цельсия. Сейчас ведется активная работа по ликвидации аварии – устранению повреждений на трубопроводе диаметром 400 мм. В течение часа будет запущен центральный тепловой пункт, подключение всех потребителей к теплу планируется начать уже с утра.

В настоящее время работают три пункта временного размещения на базе школ (ул. Чигорина, 8; ул. Чемская, 8; ул. Урманова, 26), где готовы принять жителей и обеспечить их горячим питанием. Всем желающим выдаются электрические обогреватели.

Глава региона поручил с утра организовать работу бригад специалистов-электриков для поквартирного обхода домов с проверкой электрооборудования и электроустановок. Также министерству здравоохранения необходимо организовать маршрутизацию пациентов поликлиники №13 в другие лечебные учреждения до восстановления в помещениях поликлиники комфортной температуры после возобновления подачи теплоносителя.

На месте аварии продолжает работать оперативный штаб с участием представителей министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, МЧС, Сибирской генерирующей компании и мэрии города Новосибирска.

В работе по устранению дефекта на теплотрассе эксплуатирующей организацией задействовано три аварийные бригады, дополнительно привлечен экипаж спасателей МАСС.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда восстановят тепло?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В электричке из Бердска на 7.15 ног не чувствуешь такой холод. Это нормально в минус 30?
10:25 21-11-2019
В электричке из Бердска на 7.15 ног не чувствуешь такой холод. Это нормально в минус 30?
Коммунальный апокалипсис: Дали тепло в 34 жилых домах и детсадах в Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска
10:24 21-11-2019
Коммунальный апокалипсис: Дали тепло в 34 жилых домах и детсадах в Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска
Поплатится уголовным делом посадившая за руль авто на бешеной скорости 6-летнего сына мать в Татарстане
10:15 21-11-2019
Поплатится уголовным делом посадившая за руль авто на бешеной скорости 6-летнего сына мать в Татарстане
Почему все больше россиян выбирают гражданский брак?
10:10 21-11-2019
Почему все больше россиян выбирают гражданский брак?
Роструд рассказал о продлении новогодних каникул
10:05 21-11-2019
Роструд рассказал о продлении новогодних каникул
Видео попытки суицида расчленителя-историка Соколова попало в Сеть
10:00 21-11-2019
Видео попытки суицида расчленителя-историка Соколова попало в Сеть
Анастасии Заворотнюк стало значительно лучше
09:58 21-11-2019
Анастасии Заворотнюк стало значительно лучше
БердскРемонт за 10,7 млн рублей детской поликлиники №2 Бердска принял вице-губернатор Юрий Петухов Новосибирской области
09:45 21-11-2019
Ремонт за 10,7 млн рублей детской поликлиники №2 Бердска принял вице-губернатор Юрий Петухов Новосибирской области
Бесплатная регистрация юридических лиц и ИП в ООО "Мэтр" г. Бердск
09:35 21-11-2019
Бесплатная регистрация юридических лиц и ИП в ООО
Прервал совещания в Москве и срочно вылетел в Новосибирск к жителям без тепла Андрей Травников 20 ноября
09:32 21-11-2019
Прервал совещания в Москве и срочно вылетел в Новосибирск к жителям без тепла Андрей Травников 20 ноября