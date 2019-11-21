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Уникальное гало озарило солнце над храмом Бердска

20:30 21.11.2019 Фото: Евгения
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Бердчанин успел запечатлеть уникальное природное явление утром 21 ноября.

Уникальное гало озарило солнце над храмом Бердска
Гало — редкое явление

Уникальное и красивое гало озарило Бердск 21 ноября. Гало вокруг солнца появилось над храмом сегодня утром. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила автор фото природного явления и читатель «Курьер. Среда. Бердск» Евгений.

Гало обычно появляется вокруг солнца и луны. Иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов, сообщается в Википедии.

Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими — касательные малого и большого гало.

В тусклом лунном гало цветов глазом не видно, что связано с особенностями сумеречного зрения. Иногда в морозную погоду гало образуется кристаллами очень близко к земной поверхности. В этом случае кристаллы напоминают сияющие драгоценные камни, а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце находится достаточно низко над горизонтом.Различают множество типов гало, но все их вызывают ледяные кристаллы в перистых облаках. Именно от их формы и расположения и зависит вид гало. Свет, который отражают и преломляют ледяные кристаллы, нередко разлагается в спектр, что обуславливает схожесть гало с радугой. Гало, образующееся вокруг луны, не имеет цвета, потому как в сумерках его просто невозможно различить. Данное явление фиксируется в любую погоду, причем в мороз кристаллы располагаются очень близко к поверхности земли и напоминают сияющие драгоценные камни, так называемую алмазную пыль

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От редакции

Красота?

3лой, 21 ноября 2019 12:27
... Гало вокруг солнца появилось над храмом...
А в других частях города его не было видно?!!!
Вот же как повезло православным, и не повезло атеистам...
Гость, 21 ноября 2019 15:24
Атеисты не прислали фото. ПромОхали! Чё уж!

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