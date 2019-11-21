Обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей Киев

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в «варварском отношении» к кораблям, задержанным в Керченском проливе.

В комментарии «4 каналу» он рассказал, что сейчас катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» подходят к украинским территориальным водам, причем идут не своим ходом.

«Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы», — заявил Воронченко, пообещав, что Киев «покажет всему миру», как сейчас выглядят корабли.

Провокация в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.

Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Кроме того, 18 ноября Москва передала Украине и задержанные корабли.

Источник: РИА Новости