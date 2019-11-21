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Горбачев Путину: Бывшие страны СССР должны вести диалог

12:15 21.11.2019 Фото: pixabay.com
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Бывший советский лидер прокомментировал слова нынешнего президента о причинах распада СССР.

Горбачев Путину: Бывшие страны СССР должны вести диалог
Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев прокомментировал слова Владимира Путина о причинах распада СССР.
Ранее Путин на инвестфоруме «Россия зовет!» заявил, что распад Советского Союза не был связан с ростом национализма в Прибалтике, а произошел из-за неэффективной экономической политики.

«Нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы», — заявил Горбачев РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать высказывания российского лидера.

По его словам, у союзных республик возникло «свое государственное понимание и с этим надо было считаться». Однако это не всегда учитывалось, констатировал политик.

«Надо было усовершенствовать отношения внутри Союза. Возьмите и прочитайте последнее, что было написано и опубликовано где-то в декабре, по-моему, о том, каким должен быть новый Союз. Это было разработано комиссией, которую я возглавлял и которая много сил положила, чтобы все утрясти», — добавил бывший советский лидер.

Он полагает, что сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог.
«Не надо нагромождать ни с той стороны, ни с другой. Надо помнить историю нашу, она общая. И мы защищали ее вместе, и сейчас можем и должны вести дела», — заключил Михаил Горбачев.

Ранее в своей книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» политик высказал убежденность в том, что целостность СССР можно было сохранить, а новый Союз отвечал бы интересам всех республик. Он отмечает, что решающим шагом на этом пути должен был стать новый Союзный договор, подписание которого в 1991 году сорвал августовский путч.

Источник: РИА Новости

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