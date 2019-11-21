21.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Слетела в кювет водитель Mazda Demio с двумя пассажирками на трассе в Новосибирской области

13:00 21.11.2019 Фото: МВД по НСО
0

45-летняя женщина-водитель, следуя из Куйбышева в сторону села Северное, на 97 км автодороги не справилась с управлением. Все женщины доставлены в больницу с травмами.

Слетела в кювет водитель Mazda Demio с двумя пассажирками на трассе в Новосибирской области
В Северном районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие

20.11.2019 в 11.30 в Северном районе 45-летняя женщина-водитель автомобиля «Мазда Демио», следуя со стороны города Куйбышева в сторону села Северное, на 97 км автодороги не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП пострадали водитель «Мазды», а также 37-летняя и 56-летняя пассажирки, получившие различные травмы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Слетела в кювет водитель Mazda Demio с двумя пассажирками на трассе в Новосибирской области
Источник: МВД по НСО

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВыиграли поездку в Санкт- Петербург ученики школы №11 Бердска
13:30 21-11-2019
Выиграли поездку в Санкт- Петербург ученики школы №11 Бердска
БердскРаненая в смертельном ДТП турчанка из Mazda RX-8 четвертые сутки находится в критическом состоянии в ЦГБ Бердска
13:24 21-11-2019
Раненая в смертельном ДТП турчанка из Mazda RX-8 четвертые сутки находится в критическом состоянии в ЦГБ Бердска
БердскСообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется 26
13:18 21-11-2019
Сообщи, где торгуют смертью в Бердске. Анонимность гарантируется
Обозначил приоритеты социального бюджета региона на 2020-2022 годы губернатор Андрей Травников
13:16 21-11-2019
Обозначил приоритеты социального бюджета региона на 2020-2022 годы губернатор Андрей Травников
«Оля, а что мне капают?»: Убили антибиотиком коллеги кардиолога на Урале
13:15 21-11-2019
«Оля, а что мне капают?»: Убили антибиотиком коллеги кардиолога на Урале
Слетела в кювет водитель Mazda Demio с двумя пассажирками на трассе в Новосибирской области
13:00 21-11-2019
Слетела в кювет водитель Mazda Demio с двумя пассажирками на трассе в Новосибирской области
БердскВ минус 25 мороза разрешают не ходить в школу и детсады детям в Бердске 5
12:50 21-11-2019
В минус 25 мороза разрешают не ходить в школу и детсады детям в Бердске
Уволили из-за ремонта здания в 452 тыс. рублей директора цирка Новосибирска
12:49 21-11-2019
Уволили из-за ремонта здания в 452 тыс. рублей директора цирка Новосибирска
Перевернулся в кювет автобус №13 в Новосибирске
12:46 21-11-2019
Перевернулся в кювет автобус №13 в Новосибирске
БердскЕдиный call-центр в поликлиниках создает новый главврач Алла Дробинская в ЦГБ Бердска
12:45 21-11-2019
Единый call-центр в поликлиниках создает новый главврач Алла Дробинская в ЦГБ Бердска