Слетела в кювет водитель Mazda Demio с двумя пассажирками на трассе в Новосибирской области

45-летняя женщина-водитель, следуя из Куйбышева в сторону села Северное, на 97 км автодороги не справилась с управлением. Все женщины доставлены в больницу с травмами.

В Северном районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие

20.11.2019 в 11.30 в Северном районе 45-летняя женщина-водитель автомобиля «Мазда Демио», следуя со стороны города Куйбышева в сторону села Северное, на 97 км автодороги не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП пострадали водитель «Мазды», а также 37-летняя и 56-летняя пассажирки, получившие различные травмы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.



Источник: МВД по НСО