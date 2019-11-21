Запер в машине француза и списал 14 тыс. рублей с его карты за поездку таксист в Москве

Россиянка вместе с мужем поймали такси на Арбате. Водитель привез семью к отелю в Скатертном переулке и сообщил, что поездка обойдется гостям столицы в 13 тысяч рублей. А потом списал с карты большую сумму.

Московский таксист запер в машине француза из Воронежа, требуя деньги

Супружеская пара из Воронежа пожаловалась на действия столичного таксиста, который принялся вымогать у клиентов деньги.

Как стало известно РЕН ТВ, днем 19 ноября 29-летняя россиянка вместе с мужем-французом поймали такси на Арбате. Водитель привез семью к отелю в Скатертном переулке и сообщил, что поездка обойдется гостям столицы в 13 тысяч рублей.

Женщина пыталась переубедить таксиста, однако тот оставался непреклонен: вместо этого он пригрозил, что не выпустит пару из автомобиля, пока они не расплатятся.

Уроженец Франции передал вымогателю карточку, и тот списал 14 тысяч рублей, после чего клиенты смогли покинуть в машину.

Пара обратилась в полицию, но после этого отправилась в Воронеж.

Источник: ren.tv