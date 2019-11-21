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Организатору теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году Аброру Азимову просит пожизненный срок прокурор

14:00 21.11.2019 Фото: pixabay.com
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Кроме того, прокурор просит суд признать виновными в теракте в метро Петербурга 11 фигурантов дела. Ни один из них свою вину в рамках судебного следствия не признал.

Организатору теракта в метро Санкт Петербурга в 2017 году Аброру Азимову просит пожизненный срок прокурор
Прокурор просит пожизненного заключения для обвиняемого во взрыве в метро Петербурга

Прокурор просит суд приговорить обвиняемого по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Аброра Азимова, который, по данным следствия, финансировал теракт и общался со смертником, к пожизненному лишению свободы.

«По совокупности <…> прошу приговорить <…> Азимова Аброра к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима и штрафу в размере 1 млн рублей», — сказала прокурор Надежда Тихонова в рамках прений сторон на выездном заседании в Петербурге в понедельник, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее Аброр Азимов заявлял в суде, что признательные показания в рамках досудебного расследования он давал под давлением. Он был задержан 17 апреля 2017 года, тогда же Азимов признался следствию, что знаком с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым. В суде Азимов заявил, что никакого отношения к теракту не имеет и со смертником не знаком, о взрыве узнал через СМИ.

В прениях прокурор сообщила, что подсудимые составляли преступную группу, они обвиняются в участии в террористическом сообществе, покушении на два теракта, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Перед судом предстали 11 обвиняемых по делу о теракте: Аброр Азимов, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Акрам Азимов и Мухамадюсуп Эрматов. Ни один из них свою вину в рамках судебного следствия не признал.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в метро в Санкт-Петербурге два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции «Площадь Восстания», однако ее своевременно нашли и обезвредили. Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.

Источник: ТАСС

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