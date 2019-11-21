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Из-за месячных редко летают в космос россиянки

16:15 21.11.2019 Фото: pixabay.com
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Космонавт Сергей Рязанский объяснил, что никто не будет подгонять запуск ракеты или выход в космос под фазу менструального цикла. Однако тут же заявил, что цикл никак не мешает работе.

Из за месячных редко летают в космос россиянки
Редкие полеты россиянок в космос объяснили менструациями

Космонавт Сергей Рязанский рассказал, что россиянки редко летают в космос из-за созданных для мужчин требований к работе. Он заявил об этом в интервью журналистке Софико Шеварднадзе, опубликованном сервисом «Яндекс.Эфир».

Шеварднадзе поинтересовалась, почему в космос летали четыре россиянки и 50 американок. Рязанский объяснил, что никто не будет подгонять запуск ракеты или выход в космос под фазу менструального цикла. Однако космонавт тут же прокомментировал многочисленные полеты женщин из США, заявив, что цикл никак не мешает работе. Он отметил более стабильный гормональный уровень у мужчин, а также более высокую устойчивость к психологическим и вестибулярным перегрузкам, нежели у женщин.

Рязанский также рассказал, почему в отряд космонавтов женщины подают заявки в 200 раз меньше, чем мужчины. Он считает, что «девочки ориентированы на семью и стабильность», а мальчики — на поиски приключений и подвиги. Однако космонавт очень ждет полета на орбиту Анны Кикиной — единственной женщины в российском отряде космонавтов. Также он рассказал, что не стоит создавать отдельный отряд для женщин, так как это их больше унизит.

Источник: lenta.ru

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