21.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Новосибирцы пытаются остановить школьные поборы

15:35 21.11.2019 Фото: pxhere.com
0

Все денежные средства в школах сдаются родителями на добровольной основе. Если вас прессуют члены родительского комитета, вы вправе обратиться с жалобой в прокуратуру и управление образования.

Новосибирцы пытаются остановить школьные поборы
Часто несогласные с поборами родители подвергаются прессингу в классе

В социальной сети «Вконтакте» работают несколько десятков групп, которые могут помочь родителям победить поборы в школах. Об этом сообщает издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Одна из них — «Поборам стоп! Сибирь». Здесь каждому родителю готовы оказать информационно-консультационную помощь в ситуациях, где нарушены их права. И не устают повторять, что каждый родитель имеет право на аудио и видео-фиксацию — так что снимайте и пишите, товарищи родители! — пишут «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Часто несогласные с поборами родители подвергаются прессингу в классе. Психологи утверждают, что его можно остановить. Нужно придавать им огласку, выкладывать скрины переписок в социальные сети. Важно, чтобы это стало достоянием общественности.

— Все поборы родительского комитета являются незаконными, — говорит юрист Максим Иванов. — Родительский комитет не является законодательным или судебным органом и его указания не обязательны к исполнению. Все денежные средства в школах сдаются родителями на добровольной основе. Если вас прессуют члены родительского комитета, вы вправе обратиться с жалобой в прокуратуру и управление образования.

Источник: КП

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько денег сдаете в школу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПокажут институт МВД Барнаула полицейские старшеклассникам Бердска 23 ноября
16:30 21-11-2019
Покажут институт МВД Барнаула полицейские старшеклассникам Бердска 23 ноября
Из-за месячных редко летают в космос россиянки
16:15 21-11-2019
Из-за месячных редко летают в космос россиянки
БердскВ кафе "Пекин city" поужинала группа "Мираж" после успешного концерта в Бердске
16:11 21-11-2019
В кафе
О рекордно низком уровне безработицы заявил Путин
16:00 21-11-2019
О рекордно низком уровне безработицы заявил Путин
БердскТрое обмороженных: Смертью закончился один случай пребывания на льду Обского моря в Бердске
15:45 21-11-2019
Трое обмороженных: Смертью закончился один случай пребывания на льду Обского моря в Бердске
Корейские и японские автомобили сохраняют высокую ликвидность в России
15:42 21-11-2019
Корейские и японские автомобили сохраняют высокую ликвидность в России
БердскБез фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск» 1
15:40 21-11-2019
Без фаты – можно! Стартует фотомарафон «Ах, эта свадьба» на «Курьер.Среда.Бердск»
Новосибирцы пытаются остановить школьные поборы
15:35 21-11-2019
Новосибирцы пытаются остановить школьные поборы
Запер в машине француза и списал 14 тыс. рублей с его карты за поездку таксист в Москве 1
15:30 21-11-2019
Запер в машине француза и списал 14 тыс. рублей с его карты за поездку таксист в Москве
Какими методами не стоит увеличивать грудь
15:19 21-11-2019
Какими методами не стоит увеличивать грудь