Новосибирцы пытаются остановить школьные поборы

Все денежные средства в школах сдаются родителями на добровольной основе. Если вас прессуют члены родительского комитета, вы вправе обратиться с жалобой в прокуратуру и управление образования.

Часто несогласные с поборами родители подвергаются прессингу в классе

В социальной сети «Вконтакте» работают несколько десятков групп, которые могут помочь родителям победить поборы в школах. Об этом сообщает издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

— Одна из них — «Поборам стоп! Сибирь». Здесь каждому родителю готовы оказать информационно-консультационную помощь в ситуациях, где нарушены их права. И не устают повторять, что каждый родитель имеет право на аудио и видео-фиксацию — так что снимайте и пишите, товарищи родители! — пишут «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

Часто несогласные с поборами родители подвергаются прессингу в классе. Психологи утверждают, что его можно остановить. Нужно придавать им огласку, выкладывать скрины переписок в социальные сети. Важно, чтобы это стало достоянием общественности.

— Все поборы родительского комитета являются незаконными, — говорит юрист Максим Иванов. — Родительский комитет не является законодательным или судебным органом и его указания не обязательны к исполнению. Все денежные средства в школах сдаются родителями на добровольной основе. Если вас прессуют члены родительского комитета, вы вправе обратиться с жалобой в прокуратуру и управление образования.

Источник: КП