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Забеспокоился о деньгах россиян Владимир Путин

16:45 21.11.2019 Фото: pixabay.com
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Сегодня заработные платы растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте.

Забеспокоился о деньгах россиян Владимир Путин
В августе Путин выражал обеспокоенность в связи с медленным ростом реальных доходов

Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы «пока весьма скромные». Он заявил это на на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!»

«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте», — сказал президент.

Он считает необходимым изменить эту ситуацию.

В августе Путин выражал обеспокоенность в связи с медленным ростом реальных доходов. Он тогда предложил министрам обсудить, какие дополнительные решения нужны для ускорения роста этого показателя и роста экономики.

Источник: Интерфакс

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От редакции

Вырастут реальные доходы?

Аноним, 21 ноября 2019 16:58
когда он беспокоился о пенсионерах,стало труднее дожить до нищенской пенсии...практически лотерея..
когда он беспокоится о наших деньгах....может, пусть сразу беспокоится о реформе ритуальных услуг?
Аноним, 21 ноября 2019 17:01
Чем быстрее будут расти доходы богатых, тем выше окажется средняя зп по стране, при этом, располагаемые доходы граждан, так и будут стоять на месте, где то в районе дна.
Поросёнок Пётр, 21 ноября 2019 17:10
Хорошая картинка, даже комментировать ничего не нужно
Аноним, 21 ноября 2019 18:04
доходы - это те, которые остаются после обязательных и жизненно необходимых платежей - покупка еды, оплата коммунальных услуг и тому подобное. Вывод вполне очевидный - рост цен съедает любые повышения зарплат.

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