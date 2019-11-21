Забеспокоился о деньгах россиян Владимир Путин

Сегодня заработные платы растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте.

В августе Путин выражал обеспокоенность в связи с медленным ростом реальных доходов

Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы «пока весьма скромные». Он заявил это на на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!»

«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте», — сказал президент.

Он считает необходимым изменить эту ситуацию.

В августе Путин выражал обеспокоенность в связи с медленным ростом реальных доходов. Он тогда предложил министрам обсудить, какие дополнительные решения нужны для ускорения роста этого показателя и роста экономики.

Источник: Интерфакс