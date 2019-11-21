Как привлечь коллекторов к ответственности?

Деятельность коллекторов по возврату просроченной задолженности регулируется Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». — рассказали юристы центра правовой помощи Кирпиков и партнеры.

В соответствии с указанным Федеральным законом при возврате просроченной задолженности кредитор или коллекторское агентство вправе взаимодействовать с должником, используя:

личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);

телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, включая подвижную радиотелефонную связь;

почтовые отправления по месту жительства или пребывания должника.

Иные способы взаимодействия коллекторов возможны только на основании письменного соглашения между должником и кредитором или коллекторским агентством. При этом в начале каждого непосредственного общения с должником работник коллекторского агентства обязан сообщить должнику свои фамилию, имя и отчество, данные кредитора и наименование коллекторского агентства, от имени которых он действует.

Ограничения для коллекторов при взаимодействии с должниками

Закон запрещает личные встречи кредиторов и коллекторов с должниками в будни в период с 22 до 8 часов, а в выходные и нерабочие праздничные дни – с 20 до 9 часов. Взаимодействие с должником посредством личных встреч ограничено одним разом в неделю. Телефонные переговоры кредиторов и коллекторов с должником также ограничиваются – не более одного раза в сутки, двух раз в неделю, восьми раз в месяц.

Кредитору и коллекторам запрещено направлять должнику телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной (сотовой) связи в период с 22 до 8 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 20 до 9 часов. Количество их также ограничено – не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю, шестнадцати раз в месяц.

Для взаимодействия с должником разрешается использовать только телефонные номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или коллектором, и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом запрещается скрывать информацию о номере телефона и об адресе электронной почты, с которых производится звонок или направляется сообщение.

Запрет на раскрытие информации о задолженности должника

Не допускается непосредственное взаимодействие коллекторов с гражданином, признанным банкротом, недееспособным или ограниченным в дееспособности, инвалидом I группы, несовершеннолетним, а также находящимся на излечении в стационарном лечебном учреждении. На взаимодействие путем телеграфными и почтовыми отправлениями, SMS и сообщениями по электронной почте данный запрет не распространяется.

При взыскании задолженности не допускается применение к должнику физической силы или угрозы ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью, уничтожение или повреждение имущества либо угрозы его уничтожения или повреждения, использование методов, опасных для жизни и здоровья людей, оказание психологического давления, введение должника в заблуждение и др.

Кредитор не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника. Раскрытие информации о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании в сети «Интернет» или иным образом, а также сообщение по месту работы должника не допускается.

Ответственность коллекторов за нарушение законодательства

Коллекторские агентства, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности, должны быть включены в государственный реестр, ведение которого возложено на Федеральную службу судебных приставов. ФССП России также уполномочена осуществлять государственный контроль (надзор) за деятельностью коллекторских агентств, занимающихся возвратом просроченной задолженности.

За нарушение коллекторами требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности предусмотрена административная ответственность. Данная ответственность предполагает такие виды наказаний как административный штраф, административное приостановление деятельности, дисквалификацию.

В случае, если коллекторы нарушают установленный законом режим общения с должником, это влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 200 000 рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от 50 000 до 500 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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