Выронила дочь на улице: Ампутируют пальчики брошенной в снег 1,5-годовалой девочке в Бурятии

Малышку нашли без перчаток, в курточке, с оголенной попкой, в мокрых колготках, ботиночках и шапочке. Медицинские работники убеждены, что если бы ребенок оставался на морозе еще в течение получаса, то неминуемо бы погиб.

В Бурятии найденная в снегу малышка может остаться без пальцев рук

Выяснить, кто бросил ребенка на морозе, пока не удалось.

Ранним утром 16 ноября жительница поселка Новоильинск Заиграевского района Бурятии отправилась на работу и, выйдя за ограду, увидела в снегу, примерно в десяти метрах от своего забора, яркую детскую курточку. Женщина удивилась, откуда она здесь и кто ее потерял? Пригляделась и ахнула — лицом в снег на морозе лежал ребенок.

Позже выяснилось, что это была полуторагодовалая девочка. Женщина схватила малышку на руки, но та уже почти не подавала признаков жизни. Видимо, крепко засыпала от холода. Сельчанка закутала малышку в курточку и поспешила в фельдшерский пункт.

Но и там поначалу девочка никак не реагировала на старания медиков привести ее в чувство: они и растирали малышку, и тормошили, и шлепали – безрезультатно. Наконец, девочка открыла глазки и заплакала.

Ребенка с обморожением кистей, лица и общим переохлаждением организма поместили сначала в Новобрянскую больницу, а затем в связи с ухудшением состояния доставили санавиацией в Детскую республиканскую клиническую больницу Улан-Удэ.

Малышка сразу же попала в реанимацию. В понедельник ее перевели в хирургическое отделение. Врачи диагностировали у нее обморожение подушечек пальцев на обеих кистях. Дело в том, что девочку нашли без перчаток, в курточке, с оголенной попкой, в мокрых колготках, ботиночках и шапочке. Медицинские работники убеждены, что если бы ребенок оставался на морозе еще в течение получаса, то неминуемо бы погиб.

Врачи хирургического отделения сейчас наблюдают за пальчиками девочки. Если через несколько дней ткани начнут отмирать, а пальцы чернеть, то без ампутации не обойтись.

Сообщение о найденной на улице малышке от фельдшера поступило в полицию, оттуда — в Следственный комитет. В Новоильинск срочно выехала следственно-оперативная группа. Медики фельдшерско-акушерского пункта предоставили силовикам информацию и о малышке, и о ее матери, рассказали, где они живут.

30-летнюю мать девочки удалось застать дома. По ее словам, накануне вечером около 21-22 часов она оставила ребенка у своей бывшей свекрови. Сама же отправилась проведать старшую дочь, которая находилась у другой бабушки. Когда, по словам матери, она через 10-15 минут вернулась к свекрови, то ни ее, ни ребенка уже не было. Мать девочки переночевала у своего знакомого, к себе домой вернулась только утром.

Опрошенная бабушка утверждает, что она с невесткой в тот вечер не встречалась. Не исключено, что мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выронила дочку на улице, оставила ее в снегу и ушла.

— Пока не известно, с кем в тот вечер находился ребенок и как он оказался один на улице. По факту оставления ребенка в опасности Следственный комитет начал доследственную проверку. Обстоятельства трагического случая выясняются, — сообщил следователь СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по Бурятии Александр Ванжилов.

Старшую семилетнюю дочь матери органы опеки изъяли в тот же день, 16 ноября. По словам соседей и односельчан, молодая мать никогда не была замечена в злоупотреблении спиртным. Характеризуется хорошо, соседи и родственники удивляются, как такое могло с ней произойти. Известно, что женщина временно не работала, находилась в декрете.

Источник: gazeta-n1.ru