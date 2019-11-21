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Несанкционированно списали денежные средства с карты — что делать?

20:50 21.11.2019 Фото: pxhere.com
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Банк освобождается от ответственности за несанкционированное списание денег, если докажет, что держатель карты нарушил порядок ее использования.

Несанкционированно списали денежные средства с карты что делать?

В случае обнаружения держателем банковской карты списания денежных средств без его ведома, необходимо сообщить об по телефону в банк и потребовать ее заблокировать либо сделать это самостоятельно в целях недопущения дальнейшего несанкционированного списания денег

Что делать, если с банковской карты несанкционированно списали денежные средства?

«В соответствии с положениями Федеральным законом от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» банк обязан информировать клиента о каждой операции, совершенной с использованием электронного платежа, путем направления клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с держателем банковской карты». — рассказали юристы центра правовой помощи Кирпиков и партнеры.

В случае обнаружения держателем банковской карты списания денежных средств без его ведома, необходимо сообщить об по телефону в банк и потребовать ее заблокировать либо сделать это самостоятельно в целях недопущения дальнейшего несанкционированного списания денег. После этого обратиться в банк с заявлением о факте списания денежных средств.

Ответственности за несанкционированное списание денежных средств

Банк обязан рассмотреть такое заявление держателя банковской карты в срок не более тридцати дней со дня его получения. В случае, если денежные средства были списаны по вине банка, то клиент вправе обратиться в суд с исковым заявлением к банку о взыскании процентов за неправомерное удержание денежных средств и компенсации морального вреда.

Законодательством предусмотрено случаи ответственности банка за несанкционированное списание денежных средств:

  • клиент, утративший банковскую карту или обнаруживший, что она была использована без его согласия, незамедлительно – не позднее дня, следующего за днем получения уведомления о совершенной операции, – уведомил банк об этом;
  • кредитная организация не проинформировала клиента о совершенной операции по перечислению денежных средств;
  • банк уведомил о совершенной операции, а клиент своевременно направил уведомление об утрате банковской карты или об ее использовании без его согласия.

Освобождение от ответственности за списание денег с банковской карты

Банк освобождается от ответственности за несанкционированное списание денег, если докажет, что держатель карты нарушил порядок ее использования. Если кредитная организация проинформировала клиента об операции, а тот не уведомил об утере карты или о факте списания денежных средств без его согласия, то деньги не возвращаются.

В том случае, если будет установлено, что деньги с банковской карты были похищены в результате противоправных действий третьих лиц, надлежит незамедлительно обратиться с заявлением о хищении денежных средств в правоохранительные органы по месту жительства. Это можно сделать по телефону или обратившись лично.

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