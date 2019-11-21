Скоростной беспроводной интернет появится в самолетах и поездах России в 2022 году

Для поездов и самолетов готовят быстрый интернет

Поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом, рассказали «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Первый экспериментальный участок новой системы связи, совместимой с мобильной и спутниковой, могут развернуть к 2022 году. Разрабатываются ретрансляторы с радиусом действия в 150 км — значительно большим, чем у сотовых вышек. Сегодня у пассажиров железнодорожного и авиатранспорта нет стабильного доступа в Сеть. Но о перспективах новой технологии можно будет судить только по итогам испытаний, предупреждают эксперты.

Пустят в Сеть

В России планируют создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, — автомобили, поезда и самолеты. Она также позволит в режиме реального времени управлять беспилотниками. Соответствующий проект одобрен рабочей группой «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщили в пресс-службе НТИ.



По задумке авторов, проектируемая система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). К 2022 году планируется создать первый экспериментальный сегмент такой сети из 10 ретрансляторов с радиусом действия каждого в 150 км. Транспортные средства оборудуют специальными приемо-передающими устройствами.

— В основе проекта лежит идея инфокоммуникационного поля, так как любой абонент является одновременно ретранслятором сигнала, — пояснил «Известиям» соруководитель рабочей группы «Аэронет» Сергей Жуков.

По его словам, на транспортном средстве будет расположен шлюз (декодирующее устройство), который позволит подключиться к высокоскоростному интернету через любой привычный пользователю интерфейс связи — Wi-Fi, 4G и т.д.

Как пояснили в пресс-службе НТИ, вышки сотовой связи посылают сигнал во все стороны, поэтому он рассеивается. Создаваемое оборудование — за счет диаграммы направленности объемной активной фазированной антенной решетки — будет «целиться» в конкретное абонентское устройство. Это позволяет значительно увеличить дальность передачи сигнала.

Существующие стандарты Wi-Fi или 4G не обеспечивают стабильный доступ к интернету на скоростях 90–120 км/ч и выше, а также дальности действия более 20 км, говорится в презентации проекта (есть у «Известий»). Сейчас найдены решения, позволяющие обеспечить связью объекты, перемещающиеся со скоростями до 1,5 тыс. км/ч.

По оценкам авторов проекта, емкость рынка доступа в интернет только на железной дороге составляет 21,5 млрд рублей в год. Еще 4,95 млрд может принести авиатранспорт. Доступ в Сеть в воздухе предлагается предоставлять по фиксированному тарифу в 300 рублей, который авторы проекта сравнивают со стоимостью услуги выхода в интернет в самолетах (сейчас обеспечивается через спутник) — от $5 до $50.

К 2025 году экспериментальный сегмент сети планируется развернуть в Геленджике, а первый опытный район — на направлении Москва–Адлер.

Проект претендует на грантовую поддержку Российской венчурной компании при условии вложения средств частных инвесторов, уточнили в пресс-службе НТИ. Финансовые параметры там не раскрыли. Источник «Известий», знакомый с деталями проекта, говорит, что одна вышка на начальном этапе будет стоить порядка 2 млн рублей. Себестоимость заметно снизится, когда будет налажено массовое производство такого оборудования в нашей стране, добавил он.

Нестабильный сигнал

В поездах дальнего следования пассажирам пока не доступен интернет высокого качества. Они могут выйти в Сеть со своих смартфонов, но не на всех маршрутах обеспечен стабильный сигнал операторов сотовой связи, сказали «Известиям» в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).

Для пассажиров, оставшихся без интернета, у ФПК есть локальный сервис — портал «Попутчик», доступ к которому открыт по внутрипоездной сети Wi-Fi. Он позволяет смотреть кино и слушать музыку, заказать еду из вагона-ресторана, купить товары из представленного в поезде ассортимента и т.д.

Российские авиакомпании в основном не предоставляют доступ в интернет во время полета, за исключением «Аэрофлота» (Wi-Fi есть на борту Boeing 777 и Airbus A330). В частности, нет такого сервиса у «Уральских авиалиний», сообщила «Известиям» пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова. Она добавила, что появление услуги пока не планируется. В Utair также сказали, что на борту самолетов авиакомпании нельзя выйти в Сеть во время полета. Если появится техническая возможность, компания введет эту востребованную услугу, заявили «Известиям» в пресс-службе. Другие крупные перевозчики на запросы «Известий» не ответили.

Востребованность скоростного интернета в транспорте очень высока, отметил замруководителя центра компетенций НТИ «Сколтех» Виталий Шуб. Но строить базовые вышки 3G/LTE вдоль железнодорожных линий или автомагистралей операторам выгодно лишь в густонаселенных районах страны.

— При этом требуются затраты не только на строительство башни, также нужно много электроэнергии и мощный канал связи — для LTE порядка гигабита в секунду, — пояснил Виталий Шуб.

Перспективы предложенной технологии, по мнению эксперта, можно будет оценить только после испытаний. Он добавил, что отрасль связи бурно развивается, поэтому предлагается очень много новых технологий, но не все из них получают практическое применение.

Источник на рынке связи сказал «Известиям», что заявленная разработчиками частота 3–6 ГГц не может обеспечить радиус действия в 150 км.

— Судя по тому, что не раскрываются базовые технические параметры проекта, авторы либо скрывают свои ноу-хау, либо заявленные уникальные параметры только декларируются, но для их воплощения в жизнь нет реальных технологий, — полагает он.

Непонятно, как разработчикам удалось преодолеть ключевую особенность сотовой связи: чем выше скорость передачи — тем меньше радиус действия, добавил собеседник «Известий».

Источник: Известия