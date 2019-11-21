Это чушь какая-то: анализ на алкоголизм в крови и наркотики в моче водителей отменил Путин

Минздрав России принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Накануне вступления приказа в Бердске почти 200 водителей стояли в очередь за справкой, чтобы сэкономить на оплате анализов.

Водители стояли за справкой по России, в Бердске в том числе

Президент России Владимир Путин высказался насчет сообщений о росте стоимости медицинских справок для ГИБДД, подчеркнув, что отдавать такие деньги неприемлемо для людей, получающих минимальную зарплату в 11 тыс. рублей.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят <…> 5 тыс. если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — заявил Путин.

«Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств — это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», — подчеркнул глава государства.

Новое оборудование

Президент также заявил, что для введения новых медицинских обследований для водителей в регионах должно появиться новое оборудование, желательно, отечественного производства. Об этом он заявил во время поездки в поезде по первому Московскому центральному диаметру. Путина сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, главы РЖД Олег Белозеров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Нужно просто быть готовым, в регионах должно быть оборудование, — сказал Путин Собянину, обсуждая соответствующие предложения Минздрава. — Оно [это оборудование] должно быть вот так же, как на Тверском вагоностроительном заводе, отечественного производства, желательно, как эти поезда — 90% локализации».

Во время поездки Путин неоднократно вспоминал о ситуации, связанной с ожидавшимся ростом цен на справки для водителей, вызванным планами Минздрава ввести новые медицинские обследования для водителей в качестве обязательных. В частности, Собянин рассказал главе государства о новых тарифах, благодаря которым люди будут меньше тратить на проезд. «Здесь снижается стоимость, а в некоторых местах кое-что резко возрастает — на медицинские справки [цены], — заметил на это президент. — Здесь в три раза сократили стоимость проезда, а там в 10 раз [увеличилась], было 500 — стало 5 тыс. [рублей]».

Мэр Москвы предположил, что, возможно, стоило бы распространять эти требования не на всех водителей, а на тех, кто находится в группах риска. «Ну а как ты определишь, если не посмотришь? — отверг это предложение Путин. — Нет, одного посылать, другого не посылать — нельзя».

Отложить вступление в силу

Минздрав России принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, предусматривающем сдачу анализов на психоактивные вещества и пристрастие к алкоголю, который должен был вступить в силу 22 ноября. Об этом в четверг сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», — написал он в своем Telegram-канале.

Салагай также добавил, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

Дополнительные анализы

В начале июля Минздрав зарегистрировал проект изменений в приказ «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)», предложив ввести в обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств, и тех, кто хочет получить права, сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к алкоголю.

Изменения в приказ, которые должны были вступить в силу 22 ноября, спровоцировали длинные очереди в наркологические диспансеры по всей России. Как сообщили ТАСС в Воронежском наркодиспансере в среду вечером, в очереди за справкой ожидали 600 человек. Возросший спрос на медицинскую справку по старым требованиям также отметили в Ярославской и Калининградской областях.

В случае вступления приказа в силу справка в Москве подорожала бы в более чем четыре раза — с 800 до 3,6 тыс. рублей. В справочных нескольких наркодиспансеров Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения столицы сообщили ТАСС в четверг, что прием желающих производится в порядке живой очереди из-за большого наплыва людей.

Источник: ТАСС