22.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Собчак, Бузова, Хабиб: Forbes опубликовал 15 самых богатых блогеров Instagram России

08:30 22.11.2019 Фото: pixabay.com
0

Среди 15 самых зарабатывающих в Instagram блогеров всего двое мужчин. Гендерный перекос объясняется довольно просто — женщины-блогеры создают контент, который интересен как подписчикам-женщинам, так и подписчикам-мужчинам.

Собчак, Бузова, Хабиб: Forbes опубликовал 15 самых богатых блогеров Instagram России
Forbes изучил, кто больше всего зарабатывает на рекламе в российском Instagram

Forbes изучил, кто больше всего зарабатывает на рекламе в российском Instagram, и составил первый рейтинг блогеров соцсети
Forbes уже на протяжении 14 лет составляет рейтинг звезд, в котором оценивает как медийность, так и доходы представителей отечественного шоу-бизнеса. Развитие технологий и появление новых платформ дали героям нашего рейтинга новые возможности для получения доходов, а именно — возможность зарабатывать на рекламе в соцсетях. И если начало 2010-х ознаменовалось резким ростом YouTube, то сегодня главной медийной площадкой стал Instagram.

Каков объем рынка рекламы в российском Instagram, точно не знает никто. Обусловлено это тем, что большая часть контрактов до сих пор проходит всерую. По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 года оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года составит 12-15 млрд рублей.

Мы решили проанализировать, кто больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Лидером рейтинга стала Ксения Собчак F 12. Известная телеведущая успешно монетизирует свой аккаунт, размещая по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день. В ее профиле можно нередко увидеть отметки брендов одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga. На втором месте — также телеведущая Регина Тодоренко, на третьем — певица Ольга Бузова F 2.

Среди 15 самых зарабатывающих в Instagram блогеров всего двое мужчин. Гендерный перекос объясняется довольно просто — женщины-блогеры создают контент, который интересен как подписчикам-женщинам, так и подписчикам-мужчинам, говорит Михаил Карпушин, директор по маркетингу GetBlogger.

В основном герои нашего рейтинга — телеведущие и представители шоу-бизнеса. «Причина того, что в рейтинге одни звезды и медийные личности, — кроссплатформенность, когда подписчики идут за звездой с платформы на платформу», — рассуждает Лев Грунин из Double Data.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

На кого вы подписаны в Instagram?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умер в очереди за справкой от нарколога для водительских прав пенсионер в Казани
10:45 22-11-2019
Умер в очереди за справкой от нарколога для водительских прав пенсионер в Казани
В каком регионе России дешевле всего содержать автомобиль?
10:44 22-11-2019
В каком регионе России дешевле всего содержать автомобиль?
БердскНежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске
10:30 22-11-2019
Нежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске
БердскСгорел частный дом и сарай на ул. Маяковского в Бердске 1
10:18 22-11-2019
Сгорел частный дом и сарай на ул. Маяковского в Бердске
Видео стрельбы разъяренного мужа с балкона в Ленинградской области появилось в Сети
10:15 22-11-2019
Видео стрельбы разъяренного мужа с балкона в Ленинградской области появилось в Сети
Дочатились: Запретила продавать смартфоны без российского ПО Госдума 1
10:00 22-11-2019
Дочатились: Запретила продавать смартфоны без российского ПО Госдума
Стильные оправы для женских очков в салоне «VR- Оптика»
09:48 22-11-2019
Стильные оправы для женских очков в салоне «VR- Оптика»
Учителя и воспитателя инвалидом ищут в Бердске 1
09:45 22-11-2019
Учителя и воспитателя инвалидом ищут в Бердске
1 трлн рублей должны принести россияне на добровольные пенсии в 2020 году 1
09:30 22-11-2019
1 трлн рублей должны принести россияне на добровольные пенсии в 2020 году
Взорвался на старте космический корабль Илона маска SpaceX Starship Mk1 9
09:15 22-11-2019
Взорвался на старте космический корабль Илона маска SpaceX Starship Mk1