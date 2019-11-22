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Взорвался на старте космический корабль Илона маска SpaceX Starship Mk1

09:15 22.11.2019
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Компания SpaceX уже распространила комментарий, в котором сказано, что целью испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому полученный результат не был полностью неожиданным. Пострадавших в результате аварии нет.

Взорвался на старте космический корабль Илона маска SpaceX Starship Mk1
Космическому кораблю SpaceX Starship Mk1 «сорвало крышу» во время испытаний

В конце сентября Илон Маск (Elon Mask) официально представил космический корабль Starship Mk1, пообещав, что через один-два месяца он совершит суборбитальный полет.

Несколько часов назад во время «испытания давлением» на площадке SpaceX в штате Техас корабль частично разрушился. Говоря точнее, его верхняя часть отделилась и совершила неуправляемый полет, поднявшись на высоту около 150 метров. При этом остов «звездолета» окутали зрелищные облака испаряющейся охлаждающей жидкости.

Компания SpaceX уже распространила комментарий, в котором сказано, что целью испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому полученный результат не был полностью неожиданным. Пострадавших в результате аварии нет.

Илон Маск уточнил, что Mk1 служит для поиска производственных решений, а корабль для полетов имеет «совершенно другую» конструкцию. В компании уже принято решение не использовать Mk1 для полетов, а сразу сосредоточиться на прототипе Mk3, предназначенном для орбитального полета.

Источник: ixbt.com

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От редакции

Взлетит?

Аноним, 22 ноября 2019 09:28
Та-неет, случайность, сбой, форс-мажор.
Если взрывается у русских - это показатель того что плохо,
а если у америкосов - это нормально
Гость, 22 ноября 2019 09:29
Чёта дизайн этого чЮдо-аппарата какой-то... в стиле стим-панк?! Там внутри должны сидет коЗьмоноуты в очках с толстой роговой оправой и с пневматическими "дворниками". А топливо в ракетный двигатель должна нагнетать паровая машЫна!
Поросёнок Пётр, 22 ноября 2019 09:37
Это испытательный образец, он не для полётов, а для таких вот штук, дать давление по максимуму и посмотреть, что будет.
Аноним, 22 ноября 2019 09:41
когда калашников выкатил просто даже не прототип, а наброски электромобиля на базе москвича, то оппозиционеры чуть не кипятком в туалет ходили и хаяли рашку.
чет изменилось у вас?
или хаять кормящих нельзя вам просто?
Поросёнок Пётр, 22 ноября 2019 10:14
Это вы про этот электромобиль, на базе не Москвича, Иж-Комби, точнее, некий демонстратор технологий в кузове, эммм Иж-21252 «Комби» https://news.drom.ru/63060.html Очень странное решение "Калашникова" показать такое в 2018 году, саркастический смех общественности был вполне предсказуем, тут не надо быть неким загадочным "оппозиционером". Аноним, тебе самому-то не смешно? Ну и скепсис общественности жиждится не на пустом месте, а на многочисленных заявлений наших супер-инноваторов и последующих провалов сих прожектов, всех этих ё-мобилей, ётафонов, планшетов Чубайса, мега-заводов микрочипов «Ангстрем-Т» и прочая и прочая. Ежели у "Калашникова" получится сделать электроавтомобиль и запустить в серию, кто ж будет хаять-то, все только за, но, пока, что ничего кроме пука в лужу, безудержного воровства бюджетного бабла и обвинения Маска в мошенничестве, у "патриотов" почему-то ничего не получается, странно, почему Может вы расскажите?
Аноним, 22 ноября 2019 10:27
Экспериментальные разработки СССР для Поросенок Петр
https://www.youtube.com/watch?v=tVRlWX8l9Dk
Гость, 22 ноября 2019 09:31
Без фон брауна и мастерофф голливуда не клеицццо у илончика?!
Аноним, 22 ноября 2019 09:44
Сравните количество аварий при запусках ракет, псевдопатриоты-путиноидные))
http://rusrand.ru/analytics/kosmicheskie-avarii
http://rossiyanavsegda.ru/uploads/other/2018/01/15/zha02.png
Гость, 22 ноября 2019 09:42
Большой лохоторон имени илона маска??! Как обычно, реклама - двигатель торговли! Есть серьёзный технологический анализ характеристик пресловутого двигателя ракеты Сатурн-5 - там большой объём с выкладками и формулами (могу дать ссылку). Ну, скажем, вот таблица чЮдесных характеристик двигателя на 1967 год, которые не достигались, даже приблизительно, ни до, ни после, вплоть до нашЫх дней!

Тип ЖРД Фирма-изготовитель Ракета-носитель, год Тяга, кН Давление в камере, кгс/см² (МПа) Степень расширения Соотношение компонентов,
mок/mгор
LR-79-7 Rocketdyne «Thor», 1957 758,7 кН 41,8 (4,1) 8
LR-87-3 Aerojet «Titan-1», 1959 733,9 кН 40,8 (4,0) 8
LR-89-5 Rocketdyne «Atlas-E,F», 1960 822,5 кН 41,8 (4,1) 8 2,34
RZ2 Rolls-Royce «Blue Streak», 1964 836,3 кН 40,3 (3,95) 8
H-1 Rocketdyne «Saturn-1», 1961 947,7 кН 44,5 (4,36)* 8 2,32
H-1B Rocketdyne «Saturn-1B», 1966 1030,2 кН 45,9 (4,5)* 8 2,34 [10]
F-1 Rocketdyne «Saturn-V», 1967 7740,5 кН 69,0 (6,77)* 16 2,40 [11]
RS-27 Rocketdyne «Delta-2000», 1972 1023,0 кН 45,9 (4,5)* 8 2,35 [12]
RS-56-OBA Rocketdyne «Atlas-II», 1991 1046,8 кН 45,9 (4,5)* 8 2,35
* примечание: указано эффективное давление с учетом потерь полного давления для «скоростной» камеры

Не слишком ли необычно выглядит "прогресс" в 1967 году и его внезапная утрата?! Даже на сегодняшний момент?!

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