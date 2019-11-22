Взорвался на старте космический корабль Илона маска SpaceX Starship Mk1

В конце сентября Илон Маск (Elon Mask) официально представил космический корабль Starship Mk1, пообещав, что через один-два месяца он совершит суборбитальный полет.
Несколько часов назад во время «испытания давлением» на площадке SpaceX в штате Техас корабль частично разрушился. Говоря точнее, его верхняя часть отделилась и совершила неуправляемый полет, поднявшись на высоту около 150 метров. При этом остов «звездолета» окутали зрелищные облака испаряющейся охлаждающей жидкости.
Компания SpaceX уже распространила комментарий, в котором сказано, что целью испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому полученный результат не был полностью неожиданным. Пострадавших в результате аварии нет.
Илон Маск уточнил, что Mk1 служит для поиска производственных решений, а корабль для полетов имеет «совершенно другую» конструкцию. В компании уже принято решение не использовать Mk1 для полетов, а сразу сосредоточиться на прототипе Mk3, предназначенном для орбитального полета.
Источник: ixbt.com
Если взрывается у русских - это показатель того что плохо,
а если у америкосов - это нормально
чет изменилось у вас?
или хаять кормящих нельзя вам просто?
https://www.youtube.com/watch?v=tVRlWX8l9Dk
http://rusrand.ru/analytics/kosmicheskie-avarii
http://rossiyanavsegda.ru/uploads/other/2018/01/15/zha02.png
Тип ЖРД Фирма-изготовитель Ракета-носитель, год Тяга, кН Давление в камере, кгс/см² (МПа) Степень расширения Соотношение компонентов,
mок/mгор
LR-79-7 Rocketdyne «Thor», 1957 758,7 кН 41,8 (4,1) 8
LR-87-3 Aerojet «Titan-1», 1959 733,9 кН 40,8 (4,0) 8
LR-89-5 Rocketdyne «Atlas-E,F», 1960 822,5 кН 41,8 (4,1) 8 2,34
RZ2 Rolls-Royce «Blue Streak», 1964 836,3 кН 40,3 (3,95) 8
H-1 Rocketdyne «Saturn-1», 1961 947,7 кН 44,5 (4,36)* 8 2,32
H-1B Rocketdyne «Saturn-1B», 1966 1030,2 кН 45,9 (4,5)* 8 2,34 [10]
F-1 Rocketdyne «Saturn-V», 1967 7740,5 кН 69,0 (6,77)* 16 2,40 [11]
RS-27 Rocketdyne «Delta-2000», 1972 1023,0 кН 45,9 (4,5)* 8 2,35 [12]
RS-56-OBA Rocketdyne «Atlas-II», 1991 1046,8 кН 45,9 (4,5)* 8 2,35
* примечание: указано эффективное давление с учетом потерь полного давления для «скоростной» камеры
Не слишком ли необычно выглядит "прогресс" в 1967 году и его внезапная утрата?! Даже на сегодняшний момент?!