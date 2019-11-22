Взорвался на старте космический корабль Илона маска SpaceX Starship Mk1

Компания SpaceX уже распространила комментарий, в котором сказано, что целью испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому полученный результат не был полностью неожиданным. Пострадавших в результате аварии нет.

Космическому кораблю SpaceX Starship Mk1 «сорвало крышу» во время испытаний

В конце сентября Илон Маск (Elon Mask) официально представил космический корабль Starship Mk1, пообещав, что через один-два месяца он совершит суборбитальный полет.

Несколько часов назад во время «испытания давлением» на площадке SpaceX в штате Техас корабль частично разрушился. Говоря точнее, его верхняя часть отделилась и совершила неуправляемый полет, поднявшись на высоту около 150 метров. При этом остов «звездолета» окутали зрелищные облака испаряющейся охлаждающей жидкости.

Компания SpaceX уже распространила комментарий, в котором сказано, что целью испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому полученный результат не был полностью неожиданным. Пострадавших в результате аварии нет.

Илон Маск уточнил, что Mk1 служит для поиска производственных решений, а корабль для полетов имеет «совершенно другую» конструкцию. В компании уже принято решение не использовать Mk1 для полетов, а сразу сосредоточиться на прототипе Mk3, предназначенном для орбитального полета.



Источник: ixbt.com