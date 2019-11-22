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Нежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске

10:30 22.11.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Выставка в рамках городского конкурса «Мама милая моя» проходит в детской художественной школе «Весна».

Нежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске
Сотни ребятишек нарисовали своих мам

198 рисунков представлено на конкурсе. Самому маленькому участнику 4 года.
Как рассказали в школе «Весна», конкурс приурочен ко Дню матери и организован с целью духовно-нравственного воспитания детей, воспитания чувства любви и уважения к матери, повышение роли семьи.
Забавные и милые, нежные и ласковые. Именно мамы дарят нам заботу и тепло.

— Смотришь на рисунки и так тепло становится на душе. Здорово, что ребятишки выражают любовь к мамам через творчество,- поделилась посетительница выставки Светлана.
Награждение победителей состоится 25 ноября в 17.00.
Нежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске
Нежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске
Нежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске
Нежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске
Нежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске
Нежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске
Нежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске
Нежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске

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