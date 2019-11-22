Нежных и забавных мам нарисовали 198 детей в Бердске

Сотни ребятишек нарисовали своих мам

198 рисунков представлено на конкурсе. Самому маленькому участнику 4 года.

Как рассказали в школе «Весна», конкурс приурочен ко Дню матери и организован с целью духовно-нравственного воспитания детей, воспитания чувства любви и уважения к матери, повышение роли семьи.

Забавные и милые, нежные и ласковые. Именно мамы дарят нам заботу и тепло.



— Смотришь на рисунки и так тепло становится на душе. Здорово, что ребятишки выражают любовь к мамам через творчество,- поделилась посетительница выставки Светлана.Награждение победителей состоится 25 ноября в 17.00.