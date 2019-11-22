Заменить дачные участки городскими огородами предложили в России

Тех, у кого нет дачи, могли бы выручить общественные городские огороды. Часть парков, пустырей или свободных земель надо оборудовать под небольшие садоводческие кооперативы-коммуны, поделенные на крохотные земельные наделы.

С такой идеей выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. И направил свое предложение в Минстрой. Ответа пока не последовало. Зато эксперты уже активно обсуждают создание в городах огородов для сдачи в аренду.

Например, участки в садах и парках Петров предлагает сдавать в аренду на один сезон. Однако ландшафтный дизайнер Наталья Бендер уверена, что это сразу убьет всю идею: «За один сезон невозможно создать практически никакой композиции». Ее коллеги отмечают, что такое ограничение сразу лишает садоводов множества возможностей — выращивать розы, пионы, любые многолетники.

Зато городское огородничество эксперты вообще не поддерживают — сомневаются в качестве и пользе огурцов и петрушки, полученных с грядки в центре города. К тому же для Санкт-Петербурга, например, огороды в парках вообще неприемлемы, считает главный хранитель парков ГМЗ «Царское село» Ольга Филиппова. Поскольку они — произведения искусства, неотъемлемая часть культурного кода, национальная гордость России.

Зато инициатива могла бы иметь право на существование в районах новостроек, считает Филиппова. В последнее время строители заполняют там буквально каждый клочок земли, и огороды, как общественные зеленые зоны, вполне могли бы проредить каменные джунгли.

Источник: РГ